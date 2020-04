De slag om Texas toonde een hopeloos verdeeld land

De slag om Texas, NPO 2. Beeld -

Toen het coronavirus opdoemde, had Eelco Bosch van Rosenthal nog even met de gedachte gespeeld om terug te vliegen naar Texas voor nieuwe opnames. Zijn roadtrip De slag om Texas was goed bedacht als opmaat naar de Amerikaanse verkiezingen later dit jaar, maar voelde ineens hopeloos achterhaald. Dat waren nog eens tijden, toen we elkaar nog gewoon een hand konden geven.

Maar even geen coronabesognes, het beviel eigenlijk wel. Op tv krijgen al weken niets anders te verstouwen dan virusverslaggeving.

Favoriet van Lips was de linedancing in hartje Houston. Op het eerste gezicht helemaal in lijn met het beeld dat we hier hebben bij Texas: rednecks, rodeo’s en cowboyhoeden. Maar op de dansvloer krioelden Amerikanen van overal en nergens door elkaar heen. De uitbater vertelde dat zijn vrouw van Mexicaanse komaf is en hem ermee plaagt dat hij als witte man binnenkort tot een etnische minderheid behoort.

De reportages toonden een hopeloos verdeelde staat in een hopeloos verdeeld land. Bij een bezoek van president Trump maakten voor- en tegenstanders elkaar aan weerskanten van een weg voor rotte vis uit. De tv-ploeg uit Nederland probeerde het ijs te breken, maar dat was tot mislukken gedoemd.

Het was om diep verdrietig van te worden en toch was het fijn om de coronacrisis even te vergeten. Zaterdag konden we ons hart al warmen aan All you need is love, waar twee zussen en hun ouders zus numero drie om de hals vlogen toen ze haar met de hele familie en Robert ten Brink kwamen opzoeken in Australië. Boer zoekt vrouw was natuurlijk ook al eerder opgenomen, dus kon boer Geert lekker knus zijn met zijn ‘billenmeisjes’. Dat waren nog eens tijden, andere tijden. En nu terug naar de onze.

Reageren? hanlips@parool.nl.