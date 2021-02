De Slag om de Schelde en andere films dit jaar al op Netflix

Uit De Slag Om De Schelde. Beeld September Film

Onder die films is ook De Slag om de Schelde, de duurste Nederlandse productie in vijftien jaar. De oorlogsfilm beleefde vlak voor de lockdown een grote première, maar de release moest worden uitgesteld omdat de bioscopen dicht moesten. De film zal na de bioscooprelease te streamen zijn.

Ook de nog niet verschenen film Mijn beste vriendin Anne Frank maakt dit jaar al zijn debuut op de streamingdienst. Ook is bekendgemaakt dat de nieuwe romantische komedie Just Say Yes, met onder anderen Yolanthe Cabau en Jim Bakkum, dit jaar op Netflix komt. De speelfilm Buladó, de Nederlandse inzending voor de Oscars, is vanaf 5 maart te streamen.

Verder kondigde Netflix aan dat Anna Drijver de eerste Nederlandse Netflix Original-comedyserie schrijft. Elise Schaap speelt daarin de hoofdrol en Jelle de Jonge neemt de regie op zich. De serie, waarvan de titel nog niet is gedeeld, gaat over Michelle die graag influencer wil worden.