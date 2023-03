De shortlist van zes Libriskandidaten brengt ‘de magie van literatuur’ tot uitdrukking

Anjet Daanje is een van de zes genomineerden voor de Libris Literatuurprijs. Beeld ANP / Kees van de Veen

Wat hebben een dode matroos in een ijsgraf, een mijmerende jonge vader in een trein, een mysterieuze schrijfster uit de negentiende eeuw, een boswachter, een man die zijn rijbewijs moet halen en een geüpload schrijversbrein gemeen?

Je kunt in hún hoofd terechtkomen bij het lezen van de zes romans die maandag zijn genomineerd voor de Libris Literatuurprijs: Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost van Donald Niedekker, Tussentijds van Peter Zanting, Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje, Overal zit mens van Yves Petry, Man zonder rijbewijs van Oek de Jong en De gebeurtenis van Peter Terrin.

De shortlist werd door recensent Margot Dijkgraaf bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Felix Meritis. De jury van de Libris Literatuurprijs las 235 boeken ‘in veel van elkaar verschillende stijlen’ en spreekt van een veelomvattende en verrassende oogst, met een kleine sneer naar de hoeveelheid romans over persoonlijke crises: ‘Het aantal zelfhulpboeken bleek enorm.’ Maar vaak ook ging het over urgente thema’s van onze tijd. ‘Genderidentiteit, discriminatie, ongelijkheid, natuur en klimaat behoren nu meer dan ooit tot het oneindig brede scala van literaire onderwerpen.’

Zeggingskracht

Gekozen is voor titels die de juryleden raakten en die ze, om wat voor reden dan ook, niet zomaar naast zich neer konden leggen. ‘Een shortlist die niet alleen de zeggingskracht en de schoonheid, maar ook de magie van literatuur tot uitdrukking brengt,’ aldus het juryrapport.

De jury verwijst ook indirect naar de aanslag vorig jaar op Salman Rushdie en de doodsbedreigingen waardoor Pim Lammers zich terugtrok als auteur van het gedicht voor de Kinderboekenweek. ‘Zo’n fictieve wereld te scheppen is het voorrecht én de kunst van de auteur, die – ongeacht het onderwerp – dit in vrijheid en zonder op welke manier dan ook te worden bedreigd, mag én moet kunnen doen.’

De Libris Literatuurprijs wordt op 8 mei uitgereikt. De zes genomineerde auteurs ontvangen elk 2.500 euro. De winnaar ontvangt 50.000 euro.

