De set van serie Friends strijkt neer op de NDSM: zeer instagrammable, maar hartstikke nep

Beeld Jakob van Vliet

De statistieken, zoals opgelepeld in de ‘reunion’ van 27 mei 2021: van sitcom Friends zijn 236 afleveringen opgenomen, uitgezonden in 220 landen. De slotaflevering trok alleen al in de Verenigde Staten ruim 52 miljoen kijkers. Op het moment van de langverwachte reünie was Friends – in de VS uitgezonden van september 1994 tot mei 2004 – wereldwijd 100 miljard keer bekeken.

De avond van de laatste opnames in 2004 werd meteen begonnen met de afbraak van The Friends Stage in de Californische filmstudio’s van Warner Bros. in Burbank. De volgende dag zouden alweer opnames voor een nieuwe serie van start gaan. Tijdens een spontaan pizza-en-bierfeestje op het podium met cast, crew en producers werden de kratten gesigneerd waarin de New Yorkse woonkamers, keukens, slaapkamers en koffiezaak Central Perk met zijn oranje bank in opslag gingen.

Voor de reünie werden de decors weer opgebouwd op locatie. Acteurs David Schwimmer (Ross), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Courteney Cox (Monica), Jennifer Aniston (Rachel) en Matthew Perry (Chandler) maakten er hun opwachting om met veel zakdoekjes de reis door de tijd te maken naar de tien intense jaren waarin alleen zij zessen wisten hoe het voelde om voor het oog van de hele wereld deel uit te maken van die zorgvuldig gecaste vriendengroep van twintigers/dertigers in het New Yorkse Greenwich Village.

Maar ook daar klopte er al iets niet. Zo stond er ineens weer ‘the beam’, een balkenconstructie die op de echte set al na een paar afleveringen werd verwijderd omdat die in de weg stond bij de opnamen. De koektrommel die Aniston van de koelkast pakte, was niet de oorspronkelijke – die staat bij Kudrow thuis. Zoals LeBlanc het originele balletje van de voetbaltafel uit het appartement van Joey en Chandler hield. De ‘Foosball Table’ die, zoals Perry memoreert, in het laatste seizoen sneuvelde. Aniston, wijzend op het spel op de set: ‘Maar wat is dat daar dan?’

Kijkgaatje in de deur

Alles in het decor van Friends is vervangbaar, zo blijkt ook uit The Friends Experience, een pop-up van Friends-decors door Original X Productions, die morgen opent op de NDSM-werf. ‘The One in Amsterdam’ (naar de titels van de afleveringen), zoals in 2019 bij de 25ste verjaardag van Friends The One in New York opende op de hoek van 23th Street en Lexington Avenue. Dat is dan ook de enige echte, vertelt Allison Niedermeier van Orginal X, dat toestemming kreeg van Warner Bros. om The Friends Experience wereldwijd te ontwikkelen.

“We openden eerst een pop-up in New York , dertig dagen lang, om het concept te testen. Die was binnen tweeënhalf uur uitverkocht.” Nu zijn er naast de vaste vestiging in New York twee reizende decorsets voor de VS, één voor het Verenigd Koninkrijk, een spiksplinternieuwe voor Australië en één voor Europa, die november vorig jaar voor het eerst te zien was in Parijs en nu via Brussel in Amsterdam-Noord is aangekomen.

Leun achterover in de televisiestoelen van Joey en Chandler, laat je fotograferen met de nieuwe bank van Ross die een onmogelijke draai moet maken door het trappenhuis. En já, die keuken annex woonkamer van Rachel en Monica met ach gut dat lijstje om het kijkgaatje in de deur (vanzelfsprekend ook als merchandising te koop). De decors zijn gedetailleerd en een feestje der herkenning voor fans door de generaties heen. Je voelt ook de verhoudingen van de sets; kleiner dan ze op televisie lijken, met enig inlevingsvermogen kun je je een voorstelling maken hoe het voor de acteurs moet zijn geweest

Oh. My. Gawd.

Maar, en er wordt geen geheim van gemaakt, het gaat om replica’s. Kun je op je vingers natellen ook, met vijf reizende sets waarin de oranje bank zelfs tweemaal staat: in Central Perk én voor de fontein uit het intro (die wel heel schamel uitpakt.) Alleen in de flagship in New York zijn volgens Niedermeier originele rekwisieten te zien en – ze houdt in het ongewisse wat en hoeveel – ‘originele elementen’, maar daar is dan ook de beveiliging navenant.

De looproute onder een denderende Friendsspeellijst wordt gelardeerd met kostuums (ook nagemaakt) en trivia (Joey doesn’t share food!). Er zijn pruiken die de evolutie van ‘The Rachel’ tonen, waarmee meteen is bewezen dat het immer perfecte kapsel niks voorstelt zonder het hoofd dat het draagt. Wie heel geduldig is houdt halt bij de tijdlijn met alle relaties van de zes hoofdpersonen voorafgaand aan en tijdens de serie. Maar ondanks het Oh. My. Gawd! van Chandlers ex Janice in de introductie (nog meer statistieken: actrice Maggie Wheeler zegt het in de serie 1.069 keer), is The Friends Experience al met al toch niet meer dan een veredelde selfiefuik.

Reruns en streamingdiensten

En zo blijkt er op het verdienmodel van Friends bijna dertig jaar na die eerste aflevering telkens weer iets nieuws te stapelen. Original X en Warner Bros. delen in de opbrengsten van The Friends Experience, bevestigt Niedermieder. Of er ook geld naar de sterren en makers gaat, kan ze niet zeggen.

Met de serie werd volgens zakenblad Forbes in de jaren van uitzending 1,4 miljard dollar verdiend, waarvan 136 miljoen voor de acteurs en minstens 550 miljoen voor producenten/bedenkers Kevin Bright, Marta Kauffman en David Crane. Maar de grootste slag werd gemaakt bij de reruns op andere zenders en daarna de streamingdiensten, dvd-verkoop nog uitgezonderd: 4,9 miljard dollar, waarin makers en cast nog steeds worden bedeeld.

Wie kon dat vermoeden bij de opnames van de pilotaflevering, waarin Jennifer Aniston als doorweekte bruid-in- wit Central Perk komt binnenvallen omdat ze een half uur voor haar huwelijk besefte dat ze het porseleinen jusschaaltje op de cadeautafel spannender vond dan haar aanstaande?

Overigens, voor wie plannen dienaangaande heeft deze, uit de FAQ: ‘Kan ik een huwelijksaanzoek doen bij The Friends Experience?Ja! Je kan je speciale moment hier met ons doen. Onthoud dat alle bezoekers standaard tickets dienen te kopen en ons tijdens openingstijden dienen te bezoeken.’

The Friends Experience, vanaf 1 september t/m 19 november, Vasumweg 31, NDSM-werf Amsterdam.

Marjolijn de Cocq is sinds 2017 coördinator boeken van Het Parool en schrijft over boeken, kunst en cultuur.