De serie over Chagall ging binnen 5 minuten over Jeroen Krabbé

Krabbé zoekt Chagall, NPO 2. Beeld -

Omdat het leven niet alleen uit coronanieuws bestaat, keek Lips dinsdagavond naar de eerste aflevering van Krabbé zoekt Chagall. Na Picasso, Van Gogh en Gauguin volgde Jeroen Krabbé nu het spoor van Marc Chagall en die had het niet makkelijk gehad als Joodse schilder in Wit-Rusland. “Hij is zijn hele leven op de vlucht geweest,” memoreerde Krabbé. “Hij heeft twee wereldoorlogen overleefd, razzia’s en de Holocaust.”

Krabbé toog naar Zuid-Frankrijk om bij het graf van Chagall een persoonlijke noot te plaatsen. “Hij was mijn held toen ik een kind was. Dat kwam door een schilderij dat ik had gezien toen ik elf was, De vioolspeler. Toen heb ik een tekening gemaakt die ik de Chagallvis heb genoemd. Daarin zaten allemaal elementen van zijn werk.”

Laat het maar aan Krabbé over om een serie over Chagall al binnen vijf minuten over Krabbé zelf te laten gaan, maar vooruit: hij kent zijn onderwerp én is enthousiast.

Dat bleek nog meer toen hij in Vitebsk het huis bezocht waar Marc Chagall opgroeide en waar nu een Chagall­museum is. “Wat leuk, je loopt gewoon een tekening binnen!” kirde Krabbé enthousiast. En verdomd: de oven, de samowar – ze werden een eeuw geleden al door Chagall vereeuwigd in tekeningen.

Verderop in Wit-Rusland kon Krabbé zijn enthousiasme evenmin onderdrukken toen hij zag dat de veelkleurige huisjes uit de schilderijen van Chagall ook in het echt zo kleurrijk waren. “Hij heeft gewoon geschilderd wat hij gezien heeft!” Dat kun je naïef noemen voor een zelf­verklaarde Chagallkenner, maar het werkte aanstekelijk.

Krabbé vond ‘dat je de schilderijen als een kind moet ondergaan’. Lips nam zich voor de rest van de achtdelige serie met hetzelfde enthousiasme te gaan bekijken.

Reageren? hanlips@parool.nl.