De Sekszusjes waren bloednerveus, de eerste keer voor de klas

Sekszusjes TV. Beeld VPRO

Lips zou willen dat er Sekszusjes waren geweest toen hij puberde. Voor zijn seksuele voorlichting was hij destijds afhankelijk van het legendarische Vara-programma Open & Bloot, waarin presentator Joop van Tijn het woord ‘neuken’ uitsprak alsof het de bereidingswijze van een exquise voorgerecht in een sterrenrestaurant was.

Nee, dan zelfbenoemde Sekszusjes Krista en Marcelle Arriëns, die in Naakt voor de klas met de Sekszusjes op de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert seksuele voorlichting gaan geven. In figuurlijke zin geven ze zich bloot door “eerlijk en kwetsbaar te vertellen over hun eigen ervaringen om jongeren te behoeden voor de dingen die mis zijn gegaan tijdens hun eigen seksuele ontdekkingstocht.”

Zo vertellen ze aan de derde klas dat hun seksuele voorlichting op school destijds bestond uit een condoom om een banaan rollen. Ze maken er meteen een wedstrijdje van, om het ijs te breken.

Daar komt natuurlijk een hoop gegiechel bij kijken. Allereerst van de scholieren, zeker met een tv-camera erbij. Maar ook van de Sekszusjes zelf, die bloednerveus zijn voor hun eerste keer voor de klas. Waardoor ze wel meteen een toepasselijk onderwerp bij de kop hebben, namelijk: De Eerste Keer.

Krista en Marcelle delen met de klas hoe hun eigen eerste keer was, en wat er wel of niet fijn aan was. Dat ze achteraf hardop twijfelen over hun lesmethode kwam net zo eerlijk over als hun euforie zodra ze merken dat die aanpak wel degelijk aanslaat.

De ontwapenende onzekerheid en openheid waarmee de Sekszusjes voor de klas staan deed Lips denken aan een ander sterk VPRO-programma: 100 Dagen voor de klas, waarin Nicolaas Veul en Tim den Besten drie maanden voor de klas stonden op een middelbare school. Met trillende handen, terwijl ze niet eens seksles hoefden te geven.

