De Sekszusjes voor de klas: ‘Les over sexting en porno is heel belangrijk’

Sekszusjes Marcelle (l) en Krista Arriëns. Beeld Hilde Harshagen

“Of het pijn doet!” antwoordt CSB-scholier Stevie (13) als haar wordt gevraagd naar wat ze zou willen weten over de eerste keer seks. “Het lijkt me echt pijnlijk. Sommige zijn zo héél groot, en het gaatje is zó, of zo…” Giebelend: “Hoe gaat dat erin?!”

Stevie wordt niet zomaar gevraagd naar haar vraagstukken omtrent seks, want aan de andere kant van de camera staan Krista (33) en Marcelle (31) Arriëns, beter bekend als De Sekszusjes. Een halfjaar liepen de zussen rond op de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, om seksuele voorlichting te geven aan tieners en daar gelijk een nieuwe serie over te draaien – Naakt voor de klas met de Sekszusjes.

Want op de seksuele voorlichting die middelbarescholieren krijgen valt nogal het een en ander aan te merken, vinden de zussen. Drie jaar terug maakten ze daarom al het ultracreatieve Sekszusjes TV. In decors vol piemels van papier-maché en gekleide vulva’s bespraken ze pikante onderwerpen als porno, seksstandjes en schaamhaar – vaak gierend van de lach en soms met rode blossen op de wangen. De afleveringen werden honderdduizenden keren bekeken.

Zelf een kijkje nemen op een middelbare school was een logische volgende stap. “Met Sekszusjes TV hoopten we dat het praten over seks aanstekelijk zou werken, vooral voor ouders en docenten, bij wie de seksuele voorlichting van jongeren ligt,” zegt Marcelle. “Maar van hen hoorden we vaak: wat goed dat jullie dit gemaakt hebben, want tieners willen het er niet met ons over hebben! Frustrerend, want wij willen zo graag dat er wél over seks wordt gesproken tussen tieners en volwassenen.”

Hoe is het gesteld met de seksuele voorlichting op middelbare scholen?

Marcelle: “Het is een relatief vooruitstrevende school, maar ook daar bleek de ruimte voor seksuele voorlichting héél minimaal. Het onderwerp seksualiteit beslaat twee paragrafen in een biologieboek. Het gaat vooral in op het voorkomen van soa’s en zwangerschap, en hoe voortplanting technisch in elkaar zit.”

Krista: “De kinderen zeiden tegen ons: het gaat steeds over eicelletjes en zaadcelletjes.”

Marcelle: “Sinds vorig jaar bestaat er één biologieboek dat de clitoris juist heeft afgebeeld, dat zegt wel iets volgens mij. Of een kind goede seksuele vorming krijgt, ligt aan de docent – als die er op eigen initiatief aandacht voor heeft ingeruimd, hebben ze geluk. Op de CSB deden sommige docenten dat, maar over het algemeen laten veel docenten het zitten. Uit ongemakkelijkheid, uit religieuze redenen, of omdat ze vinden dat het geen verantwoordelijkheid van school is. Als ouders het er dan ook niet met hun kind over hebben, leren ze dus van niemand iets over seks.”

Online krijgen kinderen dan weer wel veel mee over seks...

Marcelle: “Onderwerpen als sexting en porno zijn daarom misschien wel het meest relevant. Tieners komen online soms heel expliciete pornofilmpjes tegen, er worden onderling seksgrapjes gemaakt met stickers of memes, of ze shamen elkaar op social media. Volwassenen hebben weinig kennis over die onlinewereld, dus hierbij zie je pas echt dat het onderwijs achterloopt.

Als er sporadisch een lesje over sexting wordt gegeven, worden de kinderen vooral gewaarschuwd voor de gevaren – omdat je nooit weet wie zo’n foto in handen krijgt – terwijl naaktfoto’s maken en sturen ook een hartstikke leuke manier is om te flirten en jezelf te ontdekken. Dat waarschuwen werkt bovendien victimblaming in de hand, want de focus ligt op het voorkomen van slachtoffers in plaats van het voorkomen van daders.”

Krista: “Na een halfjaar lesgeven hopen we eigenlijk precies dat dat verandert: dat er niet meer over seks wordt gepraat vanuit angst en gevaren, maar plezier. Want dat is de basisvoorwaarde voor seks.”

Jullie vertellen de leerlingen ook over eigen ervaringen, bijvoorbeeld over jullie eerste keer. Is dat nodig?

Krista: “Eigenlijk is er best wel veel openheid tegenwoordig. Hoe ziet een piemel eruit, hoe gaat penetratie in z’n werk – kinderen kunnen alles zo opzoeken. Maar waar wordt nou op een kwetsbare, eerlijke manier gesproken over hoe seks ervaren wordt? We deelden geen heftige seksdetails of zo, maar wilden wel met ze praten over onze beleving van seks. Iets wat we zelf heel erg misten in onze seksuele voorlichting.”

Marcelle: “Docenten en ouders worstelden daar vooral mee, merkten we. Moeten ze dan ineens alles vertellen over zichzelf? Gaan ze dan geen grenzen over? Natuurlijk hoeven ze niet te zeggen hoe vaak per week ze het doen of wat hun favoriete standje is. Daar hebben kinderen ook niet zoveel aan. Maar ze kunnen wel in het algemeen over de beleving van seks praten.”

Krista: “Het onderwijs is nu helemaal niet gericht op vaardigheden die juist belangrijk zijn tijdens de seks. Hoe kom je met je lichaam in contact? Wat voelt fijn, en waar merk je dat aan? Hoe communiceer je over wat je wil en niet wil? Voor een les over consent probeerden we met een oefening de kinderen te laten ervaren hoe een freeze ongeveer voelt – een reactie die vaak voorkomt bij grensoverschrijdend gedrag. Als ze weten dat zo’n reactie bestaat, en hoe dat voelt, kunnen ze in zo’n situatie hopelijk herkennen, mocht het ze ooit overkomen.”

In de eerste aflevering vertellen meisjes jullie direct over vervelende ervaringen.

Marcelle: “We kwamen in alle klassen leerlingen tegen die grensoverschrijdend gedrag hadden meegemaakt. Eigenlijk verbaasde het ons nauwelijks meer, het zijn ook dingen die wij hebben meegemaakt op die leeftijd.”

Krista: “Enge mannen op straat die je lastig vallen, mensen die aan je kont of borsten zitten… Een meisje vertelde dat ze op een feest werd aangerand door een groep jongens, die haar vastpakten en tegen haar aan gingen rijden, terwijl zij bevroor. Tsja, wat doe je dan? Dat is dus precies de reden dat seksuele voorlichting veel uitgebreider aan bod moet komen.”

Naakt voor de klas met de Sekszusjes, vanaf 7/6, 21.10 uur NPO 3