De schilderijen van de 17de-eeuwse Bentvueghels doen soms denken aan Jiskefet

In de 17de eeuw trokken veel schilders uit de Nederlanden naar Rome. Ze zochten elkaar op en vormden een broederschap die de Bentvueghels werd genoemd. De leden waren berucht en begaafd.

Piazza del Popolo is een ruim plein in Rome waar toeristen even van de zon genieten, op weg naar de Sint-Pieter, Trevifontein, of andere bezienswaardigheid. In de 17de eeuw lag het plein aan de rand van de stad. Er was een stadspoort en hier kwamen bezoekers uit de Nederlanden Rome binnen.

Onder hen bevonden zich steeds meer jonge schilders. De Eeuwige Stad oefende al vanaf 1500 een enorme aantrekkingskracht uit op kunstenaars uit heel Europa. Maar vanaf 1600 werd Rome dé stad voor ambitieuze schilders uit de Nederlanden om hun leerperiode af te sluiten.

De kunstenaars uit het noorden kwamen om de kunstwerken en gebouwen uit de klassieke oudheid te bestuderen, naast de grote meesters van de renaissance en de barok. De kunstenaarsbiograaf en theoreticus Karel van Mander schreef in zijn Schilder-boeck (1604) over een zeldzaam goede schilder in Rome. Ene ‘Michael Angelo van Caravaggio’ deed hier ‘wonderlijcke dinghen’. Van Mander raadt jonge schilders aan te ‘stelen’ en ‘rapen’, door bestaande kunstwerken te bekijken en te kopiëren.

Op het Piazza del Popolo kon het stelen en rapen al direct beginnen, want hier bevindt zich – nog steeds – een kapel met spectaculaire schilderijen van Caravaggio.

Antieke ruïnes en sculpturen

Leuk en aardig allemaal, maar Rome was ook een gevaarlijke stad, vooral voor buitenlanders. De jonge kunstenaars uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden zochten daarom gezelschap van mensen met een vergelijkbare herkomst, taal en gewoonten. Er groeide een gevoel van saamhorigheid, het werd steeds gezelliger en omstreeks 1620 ontstond een broederschap, die de Bentvueghels werd genoemd. De Bentvueghels (‘bende vogels’) heeft honderd jaar bestaan. Het was geen strenge club. Aan het lidmaatschap waren geen voorwaarden verbonden, er waren geen statuten of ledenlijsten. Wel ondergingen nieuwkomers een ontgroeningsritueel.

De Bentvueghels was een bont gezelschap van kunstenaars die niet makkelijk onder een gemeenschappelijke stroming geschaard kunnen worden. Sommige leden waren armlastig, anderen zeer vermogend. Ze misdroegen zich vaak in Romeinse taveernes. Onderling hadden ze veel lol, maar voor buitenstaanders waren ze vooral irritant. Hun held was Bacchus, de dikke god van de wijn, die als motief nogal eens voorbijkomt, onderuitgezakt en wijdbeens.

Er zaten historie- en genreschilders bij die in de traditie van Caravaggio werkten en landschapschilders die het fraaie Italiaanse licht wilden vangen. Soms waren de gezichten op Rome met antieke ruïnes en sculpturen op de werkelijkheid gebaseerd, soms werden verschillende elementen samengevoegd tot een gefantaseerd geheel.

De ‘Bamboccianten’ richtten zich op onderwerpen waar fijnbesnaarde kenners een beetje op neerkeken, met arme mensen en humoristische scènes van het leven op straat. Ook stilleven- en portretschilders, tekenaars, graveurs, beeldhouwers en edelsmeden waren aangesloten bij de groep. De archieven vermelden ook een enkele apotheker, wat te denken geeft over hun rol in het genootschap.

Treiterig

Wie lid werd van de Bentvueghels, kreeg een bijnaam toegewezen. De hierboven genoemde term Bamboccianten was bijvoorbeeld afkomstig van Bamboccio (‘onbeholpen pop’), de bijnaam van Pieter van Laer. Deze schilder werd zo genoemd omdat zijn romp heel kort was. De bijnamen waren soms treiterig, vaak ook tamelijk neutraal of juist uitgesproken positief (‘Adonis’). Jan Asselijn kreeg de bijnaam Krabbetje, omdat hij een geschroeide hand en kromme vingers zou hebben. Johan Teyler werd Ezel gedoopt. Vond hij niet grappig. Voor drinkgeld mocht bij uitzondering zijn naam worden veranderd. Zijn nieuwe naam werd Gouden Ezel.

Door de diversiteit van de groep is het niet makkelijk om dat verhaal in een tentoonstelling te vatten. Toch is het Centraal Museum erin geslaagd een meeslepende expositie te maken waarin allerlei aspecten van de Bentvueghels aan het licht komen. Marcel Schmalgemeijer ontwierp een theatrale enscenering waarin de schilderijen met prachtig warm Italiaans licht lijken te stralen.

Zoals een doek van Claude Lorrain, een van de Franse bentleden, waarop een indrukwekkende boompartij is afgezet tegen een gouden zonsondergang. De bijnaam van Lorrain was Orizzonte, omdat hij zulke mooie horizonten kon schilderen. Of een schilderij van Piazza del Popolo van Hendrick Mommers, alias Slempop, waarop het plein bevolkt wordt door herders en vee.

Lullo’s van Jiskefet

Er hangen idyllische schilderijen in Utrecht, maar de Bentvueghels zaten ook vol meligheid. Er werden onderling nogal wat geintjes uitgehaald en dat begon al tijdens de ontgroening. Domenicus van Wijnen maakte een reeks schilderijen waarop zo’n inhuldigingsceremonie is weergegeven. Zelf had de schilder altijd meer dorst dan geld. Hij had overal schulden, waardoor de thuisreis een lastige uitdaging bleek. Uiteindelijk betaalde een rijke bentgenoot de terugreis.

De voorstellingen van de inhuldiging zitten vol smakelijke en onsmakelijke scènes, met een tableau vivant, eten, drinken, dansen, blote billen en plassende en kotsende mannen – vrouwelijke Bentvueghels zijn niet bekend. De glazen vliegen door de ruimte. Sommige schilderijen, tekeningen en gravures doen onwillekeurig denken aan taferelen die zich afspeelden bij de lullo’s van Jiskefet.

Volgens de Italiaanse dichter Salvator Rosa, was Rome voor hen de stad van de quadri (schilderijen), speranza (hoop) en de baciamani (de handkussen). Daar zit wat in, want de jongeren zochten en vonden in Rome de schilderkunst en de liefde. Sommigen stichtten er gezinnen en gingen nooit meer weg. Anderen keerden wel terug en maakten de blits met hun nieuwe schilderstijl. En weer anderen hadden totaal niets opgestoken van hun buitenlandse verblijf. Zoals de schilder en schrijver Arnold Houbraken zei: “Zend een Ezel na Romen, Hy zal Ezel weerkomen.”

De Bentvueghels: een bende vrije vogels, t/m 4/6, Centraal Museum, Utrecht. Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt De Bentvueghels: een berucht kunstgenootschap in Rome 1620-1720, van Liesbeth Helmus. Uitgeverij Spectrum, 416 blz, €27,99