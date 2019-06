De schatkamer van Pinkpop was goed voor een grote glimlach

Het moet een van de vrolijkste woorden van de Nederlandse taal zijn: voorpret. Zaterdag begint de 50ste editie van Pinkpop. NPO 3 ruimde alvast een kleine twee uur in om je lekker te verheugen op wat gaat komen. Niet door vooruit te blikken, maar juist terug.

Het oppoetsen van een halve eeuw aan pophistorie uit de Limburgse heuvels bleek een slimme zet in de aanloop van de jubileumuitvoering, die gekruid zal zijn met een flinke snuf nostalgie.

Het werd een televisieavond om een grote glimlach van op het gezicht te krijgen. De opzet – een top 50 van mooiste momenten – leek op het eerste gezicht nogal obligaat, maar dat raamwerk was gelukkig niet meer dan een goed excuus om Pinkpops schatkamer eens flink uit te spitten.

Bruce Springsteen, een piepjonge Sting met The Police, een nog jongere Bono en – uiteraard op 1 in de hitlijst – de snoekduik vanaf de camerakraan van Pearl Jams Eddie Vedder uit 1992. Lips zag veel van zijn muzikale helden voorbijtrekken.

Het leukst was de uitzending wanneer die de sfeer van de jaarlijkse Top 2000 à Go-Go benaderde. Zo was er een reportage om je vingers bij af te likken over Thelonious Monsterfrontman Bob Forrest. Hij speelde het jaar ná de kraanduik van Vedder en was – zwevend op een cocktail van heroïne en Jägermeister – vastbesloten hem te overtreffen. Forrest – verwilderde blik in de ogen, in de wind wapperende haardos – beklom het dak van het podium.

Van een sprong kwam het niet. Gelukkig. Hij had het waarschijnlijk niet overleefd. Nu kon hij 26 jaar later de beelden aan zijn verbaasde jonge kroost laten zien. “Dit was papa. In een ander leven,” becommentarieerde Forrest, die tegenwoordig een afkickkliniek runt.

Het was een van de vele illustraties hoe Pinkpop de afgelopen 50 jaar niet alleen de muziekgeschiedenis, maar ook persoonlijke levens veranderde.

Reageren? hanlips@parool.nl