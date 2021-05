De Roze Revolutie: niet eerder figureerde Michiel van Erp zo prominent in eigen werk

Programmamaker Michiel van Erp. Beeld Henri Verhoef/VPRO

Een verbaasde constatering besluit de eerste aflevering van Michiel van Erps documentaireserie De Roze Revolutie. Van Erp interviewt actievoerders voor gelijke rechten voor de lhbtq-gemeenschap en blikt terug op het protest dat in ons land in 1969 begon. “Best droevig dat we een halve eeuw later nog steeds voor dezelfde dingen aan het strijden zijn.”

Niet eerder figureerde Van Erp (57) zo prominent in eigen werk. Op zijn veertiende wist hij dat hij homoseksueel was, vertelt hij. Om zich daarna af te vragen hoe de gemeenschap waar hij bij was gaan horen is ontstaan. Zijn er lessen te trekken uit het verleden?

Van Erps coming-out vond plaats in de tijd dat homokroegen huisden in kelders zonder naambordje op de versterkte deur, het gewraakte wetsartikel 248bis was nog maar net geschrapt. De demonstratie tegen die wet, die bepaalde dat er voor homoseksuelen andere leeftijdsgrenzen voor seksueel contact golden dan voor hetero’s, is niet voor niets het beginpunt van Van Erps reis door de emancipatie van de roze gemeenschap. De betoging op het Binnenhof, een half jaar vóór de beroemde rellen bij de New Yorkse gaybar Stonewall, zou moeten gelden als het eerste homoprotest ter wereld, zeggen deelnemers van toen.

De getuigenissen stammen uit de tijd dat de Beatles al bijna uit elkaar waren, maar klinken alsof ze zijn opgetekend in de prehistorie. De zeventiger van nu die vertelt dat hij als 21-jarige werd opgepakt door de politie omdat hij toegaf seks te hebben gehad met zijn 18-jarige vriendje. Het kwam hem – middenin de sixties met hun love, peace and understanding – op een jaar celstraf te staan.

Van Erp heeft een fraai palet aan sprekers bijeengebracht. Mensen die hun leven in het teken stelden voor de strijd ‘te mogen zijn wie we zijn’, maar ook jonge activisten voor wie het proces van acceptatie veel te langzaam gaat.

De regisseur schetst het strijdtoneel met zijn kenmerkende scherpe oog voor detail. Hij toont de protesten tegen de starre katholieke kerk (‘Een echte vent/Is het beste sacrament’), de pottenbeweging van de jaren zeventig (‘Liever lesbies’) of een passante die bij hoog en laag beweert dat er bij haar in de buurt toch onmogelijk homoseksuelen kunnen wonen.

