De rode loper? Nee, de loper bij de Oscars 2023 was champagnekleurig

De loper van de Oscars was voor het eerst sinds 1961 niet rood, maar champagnekleurig. De kleur is veranderd omdat de loper dit jaar niet in de open lucht lag, maar op een overdekte locatie. En zo zag dat eruit.

Sinds 1961 is er een rode loper bij de Oscars. Daarop worden voorafgaand aan de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen interviews afgenomen en foto’s van de acteurs en filmmakers genomen. Normaliter is de loper ook rood om zo onder meer geen regendruppels te zien, maar dat was dit jaar door de overdekking geen probleem. Een rode loper zou door gebrek aan zonlicht juist te donker kunnen ogen.

Hoe het eruit zag? Dat zie je op onderstaande foto’s.

Everything Everywhere All at Once grote winnaar Everything Everywhere All at Once is de grote winnaar geworden van de 95ste Oscaruitreiking. Een historische winst, met Michelle Yeoh als eerste actrice van Aziatische komaf die de prijs voor beste actrice won. Lees het volledige verslag van de Oscaruitreiking.

Actrices Janelle Monáe en Kate Hudson. Beeld REUTERS

Acteur Colin Farrell. Beeld John Locher/Invision/AP

Zangeres en actrice Lady Gaga bewondert het beeldje. Beeld REUTERS

Acteur Pedro Pascal, actrice Salma Hayek en haar dochter Valentina Paloma Pinault. Beeld REUTERS

Actrice Halle Berry. Beeld REUTERS

Een zwangere zangeres Rihanna. Beeld REUTERS

Actrice Kerry Condon. Beeld John Locher/Invision/AP

Stephanie Hsu. Beeld John Locher/Invision/AP

Actrice Angela Bassett. Beeld REUTERS

Actrice Eva Longoria en regisseur Baz Luhrmann. Beeld REUTERS

Acteur Paul Dano en regisseur Steven Spielberg. Beeld REUTERS

Acteur Samuel L. Jackson. Beeld John Locher/Invision/AP

Actrice Ana de Armas. Beeld John Locher/Invision/AP

Acteur Ke Huy Quan poseert voor een selfie. Beeld REUTERS

Actrice Cate Blanchett. Beeld REUTERS

Acteur Idris Elba. Beeld REUTERS

Acteur Dwayne Johnson groet een bekende. Beeld REUTERS

Regisseur Lukas Dhont. Beeld REUTERS

Actrice Jamie Lee Curtis. Beeld John Locher/Invision/AP

Cast en crew van 'Triangle of Sadness’. Beeld REUTERS

Actrice Florence Pugh. Beeld REUTERS

Actrice Sigourney Weaver. Beeld REUTERS

Beeld John Locher/Invision/AP