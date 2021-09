De rijkdom van het Nederlands Film Festival: 3 documentaires getipt

De rijkdom van de documentaires op het Nederlands Film Festival (NFF) is groot: er wordt therapeutisch gepaaldanst, ziekenhuismedewerkers voeren slechtnieuwsgesprekken en De Nationale Opera gaat aan de slag met Le nozze di Figaro.

Het is een scherp contrast: het afgeragde Amsterdamse antikraakpand waar Marieke de Bra haar paaldanskunsten oefent en de keurige, kneuterige dansschool van haar ouders in Roosendaal. Achter dat visuele contrast schuilt ook de kloof in levenshouding tussen De Bra en haar ouders, en dan vooral haar moeder.

In haar drie kwartier durende documentaire Mama onderzoekt De Bra haar eigen angst voor liefde en relaties, die ze onder meer herleid naar haar liefdevolle maar ook afstandelijke opvoeding. Ondertussen begint ze met paaldansen – eerst als poging haar kansen in de liefde te vergroten, maar al snel met meer fanatisme, gericht op deelname aan het NK.

Voor haar geruchtmakende fotoserie Mannen met potentie fotografeerde De Bra zichzelf met al haar Tinderdates. Zo gebruikte ze de camera als middel om haar verlatingsangst te overwinnen. In haar filmdebuut Mama zet ze diezelfde tactiek doeltreffend in om de relatie met haar ouders te onderzoeken.

Mama, dat werd geselecteerd voor de NFF Debuutcompetitie maar niet bij de drie genomineerde films zit die vorige week bekend werden gemaakt, werd grotendeels in 2019 gefilmd, en gaat nu dus in première na flink wat corona-uitstel.

Het indringende De bellers speelt tijdens de eerste lockdown en volgt het ic-supportteam van UMC Amsterdam.

Slechtnieuwsgesprekken

Twee andere producties werden juist gedraaid in verschillende fases van de crisisperiode en nemen die ook expliciet als onderwerp.

Het indringende De bellers speelt tijdens de eerste lockdown en volgt het ic-supportteam van UMC Amsterdam. Terwijl de ic-afdeling uitpuilt, voeren speciaal getrainde ziekenhuismedewerkers telefonisch slechtnieuwsgesprekken met de familieleden van de patiënten, die op dat moment niet naar het ziekenhuis mogen komen. De film – geregisseerd door Meral Uslu, Maria Mok, Paul Cohen en Martijn van Haalen – is een van de drie films die werden genomineerd voor de KNF-prijs van de verzamelde Nederlandse filmpers.

Crazy Days gaat over de tweede lockdown. In oktober 2020 staat De Nationale Opera in de startblokken voor hun opvoering van Mozarts Le nozze di Figaro. Maar de uitvoeringen van wat dirigent Riccardo Minasi ‘het hoogtepunt van de menselijke creatie’ noemt, komen op losse schroeven te staan als een nieuwe coronagolf over Nederland spoelt. Documentairemaker Sanne Rovers, wier film is genomineerd voor een Gouden Kalf in de categorie korte documentaire, volgt het gezelschap op de voet terwijl ze worstelen om binnen de constant verschuivende maatregelen toch te kunnen repeteren en optreden.

Het leidt niet alleen tot enorme onzekerheid, maar ook tot technische vragen die het gezelschap nooit eerder heeft hoeven stellen. Zoals: als de voorstelling wordt gestreamd, en dus gespeeld voor een lege zaal, hoe vul je dan de ruimte die normaal gesproken wordt gereserveerd voor applaus? Ga je die vullen met ‘applaus uit blik’ of hou je het bij de stilte van de zaal? Misschien vindt Rovers wel de beste oplossing, door de zangers delen te laten zingen in de uitgestorven ruimtes van het operagebouw. Het stuk blijkt bovendien onverwacht relevant voor de tijd – het is, in de woorden van operadirecteur Sophie de Lint, ‘een opera over verwarring die leidt naar verandering’.

Crazy Days gaat over de tweede lockdown. In oktober 2020 staat De Nationale Opera in de startblokken voor hun opvoering van Mozarts Le nozze di Figaro.