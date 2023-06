De Rijdende Rechter laat zien: de uitspraak van meester Reid is onbelangrijk, alle partijen hebben al verloren

In de rubriek Han Lips kijkt tv schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hun opvalt op tv. Vandaag: De Rijdende Rechter.

Het geluk zit in het kleine, dat heeft het met leed gemeen. En nog zo’n overeenkomst: je vindt het allebei overal. In Baarn bijvoorbeeld, niet het geluk – alhoewel, dat moet er ook te vinden zijn – maar het leed: mevrouw Van der Hoeven heeft het te stellen met haar buurman, meneer Leijen. Elke keer als hij uit z’n schuur komt gefietst, scheert hij langs de geparkeerde auto’s van zijn buurvrouw. Of nee, schúúrt, als je het aan haar vraagt. Krassen op haar auto, ze kan het niet bewijzen maar ze is ervan overtuigd. Larie, vindt meneer Leijen. En als ze toch bezig zijn: hij wil trouwens niet meer gefilmd worden door haar bewakingscamera. Oog om oog, tand om tand.

U snapt inmiddels: De Rijdende Rechter. In het land der kleinburgerij is zeuren, zaniken en zuigen op de buren goed gebruik en al sinds 1995 de kapstok voor een programma dat nooit oud wordt. Elke schutting die niet goed staat of grasmaaier die te luid is: we kijken. Niet omdat we het herkennen, o nee. Zalig is de gedachte: dat zijn de anderen. Maar de waarheid is weerbarstiger. Als het erop aankomt, zijn we allemaal mevrouw Van der Hoeven of meneer Leijen. Misschien nu nog niet praktiserend, maar geef ons de omstandigheden en we zakken af – een goeie spiegel hangt in het licht.

Moet gezegd: Van der Hoeven komt een stuk onredelijker voor de dag dan haar buurman, die haar furie zachtmoedig over zich heen laat komen. En juist dat zachtmoedige maakt haar nog bozer. “Je bent gewoon een zak met zout en nul inhoud,” zegt ze. En: “Ik val hem nog eens aan als ik ruzie met hem krijg.”

Natuurlijk gaat het niet over krassen op de lak, of over die camera die daar hangt. Het gaat over twee botsende karakters die toevallig naast elkaar zijn beland in een straatje in Baarn. Die iets kleins hebben gevonden, iets wat zo goed als niks is, maar net genoeg om het leed over zichzelf en elkaar af te roepen. De uitspraak van meester Reid is onbelangrijk: iedereen had allang verloren.

