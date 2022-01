De reis van de Mayflower werd als een schoolboek voorgelezen door Leo Blokhuis

In het kielzog van de Mayflower, NPO2. Beeld -

Met Leo Blokhuis in je programma kan er niet zo heel veel misgaan, dacht Lips. Leuke man, kijkt goed uit zijn ogen, weet een boel van muziek. De popprofessor is een garantie voor onderhoudende en enthousiasmerende televisie. Over muziek dus, maar ook over heel veel meer, dat kon niet missen.

Totdat Lips zich vrijdagavond door Blokhuis’ jongste programma In het kielzog van de Mayflower worstelde. Over de groep Engelse protestanten die in 1620 inscheepte op het dikbuikige koopvaardijschip om een nieuw leven te beginnen in de Nieuwe Wereld. Eenmaal ter plekke was het vechten om te overleven, maar met succes: deze Pilgrims worden beschouwd als de grondleggers van de Verenigde Staten.

Blokhuis doet de reis 402 jaar later – dat heeft vast met corona te maken – na en onderzoekt in Engeland, Nederland en de VS wat er nog te zien is van de beroemde reis. Een heikele missie, want bijster interessant is het allemaal niet. Een kerk in Leiden, een deel van een ontmoetingsplaats in Yorkshire en een enigszins lommerrijke begraafplaats in de VS.

En Blokhuis, de man die zo fijn vertellen kan, maakt het allemaal nauwelijks interessanter: alsof er een schoolboek over het ontstaan van de Verenigde Staten wordt voorgelezen. Best enthousiast, maar ook nogal saai, zei mevrouw Lips. Vooral de gesprekjes met mensen die het ook allemaal niet weten, duren te lang en tonen aan dat de presentator niet weet op welke knoppen hij moet drukken om de boel in beweging te krijgen.

Lips houdt van geschiedenisprogramma’s, maar ziet helaas ook maar al te vaak dat kosten noch moeite worden gespaard, terwijl elke vorm van historische sensatie vervolgens achterwege blijft.

Was er dan niets positiefs? De muziek was in orde, uiteraard. Fris, origineel en op een fijne manier passend bij het onderwerp. Een beetje weinig dus.

