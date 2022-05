De regering vroeg zich af of ‘nikkertjes’ wel in de Prinses Irene Brigade hoorden

Presentator Jörgen Tjon A Fong. Beeld -

Het is mei: de oorlog is weer in het land. In Andere Tijden vertelde Diederik van Vleuten maandagavond het gruwelijke verhaal van de Joodse vluchtelingen uit Duitsland in de jaren dertig en de zeereis die bijna duizend van hen in 1939 maakten op de St. Louis naar Cuba. Daar werden zij geweigerd, net als in de rest van de wereld.

De nazikrant Völkischer Beobachter schreef met leedvermaak: Keiner will die Mischpoche haben. En zo was het. Uiteindelijk kwamen 181 passagiers terecht in Nederland, het land dat in datzelfde jaar de grenzen sloot en Joden als ongewenste vreemdelingen terugstuurde naar nazi-Duitsland.

Het land had zo zijn eigen problemen, was het onderkoelde commentaar van Van Vleuten. Kwamen er niet te veel en wanneer gingen ze weer weg? Pikken ze onze banen in? Komt onze eigen cultuur en onze eigen identiteit niet in het gedrang?

Later op de avond zag Lips bij omroep Max hoe drie verzetshelden uit de voormalige kolonie Suriname in de vergetelheid zijn geraakt. Verpleegster Elisabeth Bergen nam onderduikers in huis, soms acht tegelijk. Toen ze werd gearresteerd, kreeg ze te horen: “Denk jij dat een Jood dit voor een neger zou doen?”

Oogarts Leo Lashley verleende medische bijstand aan een groep onderduikers in een kerk in Rotterdam. Albert Wittenberg nam een Joodse baby in huis en was actief in het verzet.

Presentator Jörgen Tjon A Fong las ondertussen voor uit de notulen van de regering in ballingschap. Die vroeg zich in 1943 af of ze wel ‘nikkertjes’ toe moest voegen aan de zojuist opgerichte Prinses Irene Brigade.

Indringende oorlogsverhalen. Op het Journaal hoorde Lips hoe de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov de Joodse president Volodimir Zelenski van Oekraïne vergeleek met Adolf Hitler. De grootste antisemieten zijn de Joden zelf, zei Lavrov. Lips dacht: gaat de oorlog dan nooit voorbij?

