De Red Hot Chili Peppers zijn op leeftijd, en dat hoor je op hun beslist aardige album

Met Nick Cave kun je lachen, ondanks alle ellende die hem ten deel viel. Enige tijd geleden liet hij zich in een interview ontvallen dat als hij ergens kutmuziek hoort en vraagt wie of wat dat is, het altijd om de Red Hot Chili Peppers gaat.

Vonden ze bij de Peppers niet leuk natuurlijk, zeker bassist Flea niet, die fan is van Cave. Maar het is bijgelegd; bij een concert van Cave speelde Flea onlangs mee in de toegift. Na afloop werd er uitgebreid gehugd.

Maar dat Cave heel benieuwd is naar Unlimited Love, het twaalfde studioalbum van de Peppers, lijkt sterk. De tijd dat een nieuw album van de groep groot nieuws was, lijkt sowieso voorbij. Toch is dit een beslist aardig album.

De mannen van de Peppers zijn mannen op leeftijd geworden, en dat hoor je op het als vanouds door Rick Rubin geproduceerde Unlimited Love. Ze zijn er nog wel, die zwaar rockende dan wel heavy funkende uitbarstingen van energie, maar de meeste songs zijn opvallend rustig.

Opvallend is ook hoe goed er wordt gemusiceerd op de plaat. Door gitarist John Frusciante natuurlijk, die terug aan boord is en soms klinkt als de reïncarnatie van Hendrix, maar zeker ook door Flea, die heel vindingrijke baslijnen speelt, melodieus en funky tegelijk.