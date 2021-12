De puzzelstukken van La Casa de Papel komen samen in het laatste seizoen

Het personage Tokio (Úrsula Corberó, rechts) sneuvelde met nogal wat geweld in de laatste aflevering die tot nu toe verscheen. Beeld Tamara Arranz/Netflix

De dag dat Pedro Alonso voor het laatst in de huid kroop van Berlin, een van de voornaamste karakters uit de Netflixhitserie La Casa de Papel? “Ik stond op, was kalm en dacht: dit ga ik gewoon doen. Maar na de laatste scènes kreeg ik een brief van de makers in mijn handen en ik heb er zes, zeven minuten over gedaan voordat ik ’m kon lezen. Ik kon niet stoppen met huilen.”

Op een podium in Madrid knikt Álvaro Morte – alias De Professor, het meesterbrein in de serie – instemmend. “Ik kreeg ook zo’n brief na afloop. Jesús (Colmenar, regisseur van La Casa de Papel) moest de woorden voorlezen, ik kon het niet zelf.”

Overvloedige tranen

Natuurlijk zijn dit emoties van acteurs uit Spanje, land van hartstocht. Maar de overvloedige tranen zijn ook goed verklaarbaar uit het bizarre wereldwijde succes van La Casa de Papel. Begonnen als serie van twee seizoenen bij de bescheiden Spaanse zender Antena 3, werd het verhaal van de overvallers-in-overalls groot, groter, grootst toen streamingdienst Netflix de serie uit ging zenden en, later, ook ontwikkelde. Loop waar dan ook ter wereld een feestartikelenwinkel of souvenirshop binnen en in een mum van tijd ontwaar je de Dalímaskers die de bende gebruikt en sleutelhangers, kurkentrekkers en magneten met het logo van de serie.

Bij deze onlinepersconferentie met de cast en makers vanuit Madrid vliegen de vragen dan ook vanuit de hele wereld binnen. Van de Filipijnen, via Indonesië, Mexico, terug naar Maleisië en via Amerika via Spanje naar Argentinië en Colombia. Úrsula Corberó (Tokio in de serie): “De broeder- en zusterschap is een van de universele elementen van deze serie, die gemakkelijk de grenzen overgaat.”

Laatste afleveringen

In één keer zet Netflix morgen de laatste vijf afleveringen van seizoen 5 – de makers spreken liever van delen dan van seizoenen – online. Begin september verschenen al de eerste vijf afleveringen van het slotdeel. Waar La Casa de Papel in die afleveringen toch vooral op een oorlogsserie leek, beloven de makers in de slotepisodes minder geweld en meer emotie. Hamvraag: komen de overvallers die nog in leven zijn uit het gebouw van de Spaanse Bank? En zo ja, met of zonder de gouden buit?

Corberó kan het niet vertellen, zegt ze op het Madrileense podium. Haar karakter sneuvelde met nogal wat geweld in de laatste aflevering die tot nu toe verscheen. Mogelijk zien we Tokio nog terug in wat flashbacks, maar het plot kent ze niet. “De makers hebben me de laatste afleveringen wel al gestuurd, maar ik besloot ze nog niet te kijken, om hier geen spoilers weg te geven. En ik wil ze rustig als fan bekijken.”

Het lukte niet, erkennen de scriptschrijvers, om een goed einde aan de serie te breien. Een van hen, Esther Martínez Lobato vertelt: “We durfden elkaar amper aan te kijken, omdat we niets goeds konden bedenken. We liepen maar rond: buiten, door de gangen. En de druk werd ook hoog, we lazen een brief van een fan die schreef: als jullie het wagen om nog een populair personage als Nairobi of Tokio te laten sneuvelen, dan krijg ik zeven dagen diarree. Uiteindelijk kwam er toch een vonk en daarna lukte het schrijven wel.”

Cirkels sluiten

Haar collega Álex Pina vult aan. “De puzzelstukken komen op het laatst samen. We geven antwoorden, sluiten cirkels rond de karakters.”

Martínez Lobato: “Ze krijgen allen de ruimte om hun hart en ziel te laten zien.”

Acteur Jaime Lorente (Denver): “Uiteindelijk denk ik dat niemand veel plezier beleeft aan deze afleveringen, omdat niemand wil dat de serie eindigt.”

“Als je mij vraagt: houden jullie een deur open voor deel 6, dan is het antwoord nee,” stelt regisseur Colmenar. “Het verhaal zal z’n piek bereiken, dat is het. Maar of we bezig zijn met alternatieve projecten? Dat is een ander verhaal.”