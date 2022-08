De première van Nope is een uitstekend moment om Spielbergs spektakelfilms er weer bij te pakken

De kleine Barry (Cary Guffey) ziet ze vliegen in Close Encounters of the Third Kind. Beeld Alamy

In de zomervakantie reden we meestal naar een Franse kust. De route werd voor vertrek uitgestippeld met gidsen en wegenkaarten van Michelin. Ik was een kind en had er geen verstand van. Mijn beheersing van de Franse taal was gebrekkig maar de komedies van Louis de Funès gingen erin als koek. De Franse driftkikker was in de jaren zestig en zeventig ongekend populair in de Nederlandse bioscopen. De avonturen van Rabbi Jacob (1973) was favoriet, ik herinner me een doldwaze achtervolging in een kauwgomballenfabriek.

Tijdens een vakantie zag ik langs de Franse provinciewegen overal hetzelfde filmaffiche, dat mij in een staat van hevige opwinding bracht. De film heette Les Dents de la mer (de tanden van de zee) en ging zo te zien over een gigantische haai die zwemmers verschalkt. Die zomer wilde ik maar een ding: ik moest de haaienfilm zien. Maar dat mocht niet. Ik was te jong en werd al geplaagd door hevige nachtmerries over vampiers. Meer monsters met vlijmscherpe tanden zien was geen goed idee. Het zou nog jaren duren voor ik Steven Spielbergs Jaws (1975) kon zien. De Franse strandvakanties en Louis de Funès waren intussen vervlogen.

Voordat Nederland net zoveel videotheken als snackbars telde kon het lang duren tot een oude film weer bekeken kon worden. Toen ik Jaws eindelijk zag had ik de vervolghaai in Jaws 2 (1978) al in actie gezien. Die tweede film staat nu te boek als het beste vervolg, maar dat is geen verdienste: nakomertjes Jaws 3-D en Jaws: The Revenge waren bar en boos.

Spielbergs film is een meesterwerk dankzij een sublieme spanningsopbouw en de aansprekende karakterschetsen. De handeling laat zich bovendien duiden als een universele metafoor voor het leven en onze positie op de planeet. Een paar jaar geleden werd de haai een virus en was er in ieder land een politicus die met de burgemeester uit Jaws werd vergeleken. Hoezo een zwemverbod? Alles moet openblijven, anders gaan we failliet!

Nope

Toen ik in 1980 voor het eerst naar Jaws ging was ik al fan van Spielberg, dankzij de ufofilm die hij na zijn baanbrekende monsterhit maakte. Jaws keert in september weer terug in de bioscoop, dit keer in een 3D-versie op Imaxformaat. Spielbergs ufofilm Close Encounters of the Third Kind (1977) is deze week weer in het nieuws. De Amerikaanse filmmaker Jordan Peele heeft zich na de thematisch gelaagde horrorfilms Get Out en Us nadrukkelijk door Spielbergs ufofilm laten inspireren toen hij het scenario voor Nope schreef. Wat dat concreet betekent weet ik nog niet, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat buitenaardse bezoekers in handen van Peele ook het beste met ons voorhebben.

Spielberg maakte daar een punt van. Hij zag op jonge leeftijd een meteorietenregen die zijn verbeelding prikkelde, maar in de sciencefictionfilms uit die tijd maakte verwondering plaats voor verontrusting. Buitenaards leven was meestal een bedreiging voor de mens. De ufofilms uit de jaren vijftig werden later geduid als metaforen voor de angst voor het rode gevaar: de gewapende marsmannetjes waren eigenlijk Sovjetsoldaten die het virulente communisme naar Amerika brachten. In Close Encounters of the Third Kind brengen de activiteiten van ufo’s in het Amerikaanse luchtruim wildvreemde mensen samen. Het onderzoek naar het fenomeen is in de eerste scène meteen een zaak van de internationale gemeenschap, geen splijtzwam tussen de grootmachten.

Papa zag meer dan goed voor hem was

De film legt veel nadruk op de uitwerking van een ufowaarneming op twee gewone Amerikanen die op slag door een creatieve scheppingsdrang bevangen worden, zoals Spielberg zelf door de meteorietenregen begeesterd werd. Electrotechnicus Roy Neary (Richard Dreyfuss) verliest alle interesse in zijn werk en gezin en raakt verstrikt in een obsessieve zoektocht naar een specifieke vorm, die hij aanvankelijk met behulp van scheerschuim en aardappelpuree probeert te maken. Uiteindelijk moet de hele gezinswoning eraan geloven, ten koste van zijn vrouw en kinderen. Papa zag meer dan goed voor hem was.

In een klassieke Spielbergscène wordt het ufobezoek ook een zaak van nieuwsgierige jongetjes die meer willen zien dan ze misschien aankunnen. Terwijl de moeder van de kleine Barry haar creatieve obsessie met een raadselachtige vorm in schetsen op papier najaagt, raakt het jochie in de ban van de oranje gloed van een ufo die hun boerderij nadert. Doet dat jongetje er goed aan om de deur te openen om te zien wat er buiten loos is? Ik denk het wel, maar de film geeft geen eenduidig antwoord op die vraag. Die kan alleen beantwoord worden door een volwassen Barry. Maar Close Encounters of the Third Kind kreeg geen vervolg. Gelukkig niet.

Nope draait nu in de bioscoop, Close Encounters of the Third Kind en Jaws verschenen op blu-ray.