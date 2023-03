De poppen op het Queering Puppets Festival zeggen wat anderen alleen durven te denken

Het festival is een mix van voorstellingen waarin op alle manieren de norm wordt bevraagd. Zo zijn er voorstellingen over klimaat, over de rechten van lhbtq en over toxic masculinity. Beeld Paulina Matusiak & Eddy Wenting/Plein Theater

Wat zijn queering puppets?

Cat Smits, artistiek leider van het festival: “We kwamen op de term, omdat queering in het Engels ‘het trotseren van de norm’ betekent. En poppen doen dat per definitie. Als je denkt aan toneel, zie je mensen voor je. Maar wij zetten poppen en objecten op dat podium die we laten transformeren tot iets anders. Poppen zijn historisch gezien vaak met een politiek doel ingezet. Je kunt poppen dingen laten zeggen die iedereen denkt, maar niet wil of mag zeggen. Ik heb wel eens in Iran gespeeld, waar we van top tot teen werden gescreend of er geen borst of ronding te zien was, maar de poppen mochten alles.”

Er was ook iets met geboycotte tepels op posters...

“Ja! Zelf maak ik voorstellingen waarin ik graag politieke onderwerpen behandel. Ik heb met Stella Bergsma een voorstelling gemaakt, en op de poster zag je een gigantische vulva als mond, en daaronder een halve borst en tepel. Op sociale media werd dat geboycot. Mensen vonden die vulva ook schokkend, terwijl het eigenlijk maar een stukje schuim en een plukje satijn is. Het Plein Theater is de hele Facebookpagina kwijt geraakt door die posters. Ik ben zelf ook al vaak gewaarschuwd door sociale media. Ik heb eens een pop gemaakt van een jong meisje, en voordat de pop was aangekleed daarvan een foto online gezet. Op sociale media kreeg ik meteen een waarschuwing dat ik kinderporno deelde.”

Wat kunnen we van het festival verwachten?

“We hebben een leuke mix van voorstellingen waarin op alle manieren de norm wordt bevraagd. Er zijn voorstellingen over klimaat, over de rechten van lhbtq+, over toxic masculinity. Poppentheater is zeker niet alleen voor kinderen, al is er ook één echte kindervoorstelling. Maar de meeste zijn voor volwassenen. En eigenlijk raakt iedereen altijd door de poppen betoverd.”

Er is ook wat te vieren. Het Plein Theater bestaat 40 jaar.

“Klopt. Ik ben dol op het Plein Theater! Toevallig besta ik zelf ook 40 jaar. Ik heb ooit in Parijs gewoond, waar je veel kleine, romantische theatertjes hebt waar je bijzondere dingen kunt ziet. Dat is het Plein Theater ook. Het is niet heel groot, en zeker niet commercieel, maar je vindt er de verborgen pareltjes.”

Queering Puppets Festival: 28 maart t/m 2 april, Plein Theater, Sajetplein 39. Meer informatie, klik hier.