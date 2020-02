De politie infiltreerde in de heroïnehandel met plaksnorren

Andere Tijden, NPO2.

Andere Tijden ging gisteren terug naar het Amsterdam van eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, toen de Zeedijk een no-goarea was waar heroïnedealers vrij spel hadden. Het leverde mooie beelden op van rechercheurs die een illegale ­opiumkit binnenvielen. Oud-politiecommandant Rob Meerman vertelde hoe hem en zijn collega’s destijds door de Chinezen werd wijsgemaakt dat een bak heroïne een bak kattenbakkorrels zou zijn. Meerman: “De Zeedijk was het centrum van de heroïnehandel, het was dweilen met de kraan open.”

Meerman zat destijds bij het infiltratieteam en gaf nu ruiterlijk toe dat het allemaal heel amateuristisch was.

Dat viel ook op te maken uit een hilarisch instructie­filmpje uit die beginjaren waarin undercoverrechercheurs met plaksnorren voor drugsdealers moesten doorgaan, maar vooral aan Jacobse en Van Es deden denken.

Nog een wonder dat er vrij snel succes met deze ­methode werd geboekt. Oud-rechercheur Dick Steffens, die ook het losgeld aan de Heinekenontvoerders ­afleverde, sloot in 1978 bij het Amstelstation een flinke drugsdeal door een kilo heroïne te kopen.

De methode ontspoorde jaren later toen rechercheurs de smaak te pakken kregen en zelfs een eigen drugslijn opzetten. Het zou leiden tot de zogenaamde IRT-affaire.

Zo haalde presentator Astrid Sy in een krap half uur té veel zaken aan, van de Heinekenontvoering tot Klaas Bruinsma, en zelfs de moord op advocaat Derk Wiersum kwam nog even voorbij om het onderwerp een actueel tintje te geven.

Daardoor was de aflevering overvol en nogal onoverzichtelijk, maar Lips genoot wel van de groezelige archiefbeelden van het Amsterdam uit de jaren tachtig. Net Baantjer: het begin, maar dan echt.

Reageren? hanlips@parool.nl