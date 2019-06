Sophie Hilbrand onderzoekt in Opstandelingen waarom veel inwoners van het chique Bergen in de clinch liggen met het lokale bestuur.

Het begon allemaal met stukadoor Fred Vos, die van een kippenschuur een woning maakte. Een paar maanden later stond hij met zijn gezin op straat en was de schuur in handen van de buurman. Volgens Vos alleen maar omdat de buurman de burgemeester kent.

Vos begon ‘klokkenluiderssiteje’ Samen Bergen Verzetten en vond medestanders. Het doel: alle ambtenaren aanpakken die zich schuldig maken aan willekeur en machtsmisbruik. En dat doet Vos effectief. Zijn medestanders pluizen bestemmingsplannen uit, hij parkeert ’s avonds zijn auto voor het huis van een ambtenaar en staat daar net zolang tot hij iets interessants vindt.

Dat is drammerig en Vos wil duidelijk wraak, maar toch raakte Lips steeds meer op zijn hand. Hij bestrijdt de vijand met diens eigen wapen: regels. En dat doet hij effectief.

De eerste die sneuvelt is de ambtenaar die ervoor zorgde dat Vos zijn woning kwijtraakte. Die blijkt in een hotel te wonen dat hij deels verhuurt zonder dat aan te geven. De tweede die hangt is een wethouder die steekpenningen blijkt aan te nemen van vastgoedondernemers.

Hilbrand gaat voor een weerwoord langs bij de burgemeester, maar spraakzaam is die niet. Als Hilbrand aandringt of ze niet dankbaar is dat Vos de rotte appels uit haar bestuur haalt, krijgt ze er met moeite uit dat het goed is dat dat boven tafel komt. De opname gaat zelfs over, maar ook dan weet ze Lips niet te overtuigen.

Vos heeft zijn tanden ondertussen in een volgend onderwerp gezet. De gemeente heeft huizen verkocht voor tonnen onder de gangbare waarde. Het is duidelijk, de ­pitbull van Bergen rust niet tot de burgemeester hangt.

Reageren? hanlips@parool.nl