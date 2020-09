De Picasso, achtergelaten in het Amsterdamse Bos, bij die laatste boom links

De kunstdetective Beeld NPO 2

Een beetje ontnuchterend is het wel om te zien hoe een verloren gewaand schilderij van Picasso na meer dan twintig jaar wordt opgespoord door kunstdetective Arthur Brand. De glamour is ver te zoeken. Vijftiger Brand verstuurt sms’jes met zijn stokoude Nokia. In gesprek met ‘een vastgoedman uit de ­Quote 500’ heeft hij een glaasje Fanta voor zijn neus.

Centraal in de eerste aflevering van het tweede seizoen De kunstdetective stond de geruchtmakende zaak van de Picasso die in maart 1999 verdween van het superjacht van een Arabier in Antibes. Een volslagen onbekend schilderij dat de Spaanse schilder (‘Hij consumeerde werkelijk vrouwen’) maakte van Dora Maar, een van zijn ‘talrijke’ geliefden.

Brand, die al vijf jaar geleden geruchten opving over wat er met het schilderij zou zijn gebeurd, wordt gevolgd in de vier dagen in 2019 waarin de zoektocht naar de Picasso zijn beslag zou krijgen. In overduidelijk geënsceneerde fragmenten, gefilmd met extra weinig licht, blijkt het werk met een waarde van misschien wel 70 miljoen euro uiteindelijk voor hem te zijn achtergelaten in het Amsterdamse Bos, daar bij die laatste boom links.

Het klinkt knullig, scènes waarin Brand de tram neemt naar station Sloterdijk, voor een ‘rendez-vous’ met twee tussenpersonen. En ze zijn knullig. Maar Lips kon het niet helpen en raakte steeds geboeider. Hoewel de afloop bekend was, die heeft anderhalf jaar geleden de hele wereldpers al gehaald, werd het bijna spannend.

Brand is een vakman, zijn spectaculaire vondsten spreken boekdelen. Tegelijkertijd is de kunstdetective iemand tot wie Lips, al is hij professioneel televisiekijker, zich denkt te kunnen verhouden. Brand houdt de illusie in stand dat ooit, wie weet, ook Lips een heuse Picasso van twee vuilniszakken en een matrashoes ontdoet.

