De patiënten in de tbs-kliniek, allen onherkenbaar in beeld, bleken verrassend vredelievend

Hans Faber (links), de oom van de in 2017 vermoorde Anne Faber, op bezoek in tbs-kliniek Van der Hoeven Kliniek in Utrecht.

In de tbs-kliniek wordt ook veel gelachen. Er is een bibliotheek waar je dvd’s kunt huren en er repeteert een koor. De zingende patiënten zetten zelfs een verdienstelijke versie van de standard Ain’t She Sweet neer. ‘Een tien met een griffel,’ aldus de recensie van de jolige dirigent.

Het zijn zeldzame beelden. Hoewel de Nederlandse tbs-klinieken met een zekere regelmaat in het nieuws komen, is er weinig bekend van hoe het er werkelijk van binnen aan toe gaat.

Omdat een vermelding in de krant per definitie slecht nieuws betekent – ‘Tbs’er ontsnapt’ of erger: ‘Vrijgelaten tbs’er opnieuw in de fout’ – groeide de ongerustheid in de samenleving. Het beeld: veroordeelde misdadigers met een geestelijke stoornis lopen zomaar een strafinrichting uit. Dat de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht haar poorten opende voor een cameraploeg van documentairemaakster Elena Lindemans, is in die zin begrijpelijk en prijzenswaardig tegelijk.

Als tweede interviewer naast Lindemans treedt Hans Faber op. Zijn nichtje Anne werd in 2017 vermoord. De dader had na een eerder misdrijf geweigerd zich te laten onderzoeken en had daardoor tbs weten te ontlopen.

Faber werd na de dood van zijn nichtje tegen wil en dank woordvoerder van de familie. Hij schreef een boek over de zaak en wil nu uitzoeken hoe de zorg in de tbs-kliniek er daadwerkelijk uitziet.

Spierbundels

In de eerste aflevering van In de TBS stelde Faber zich daarbij uiterst terughoudend op. Observeren, dat was wat hij wilde. De patiënten, allen onherkenbaar in beeld, bleken verrassend vredelievend. Er waren wel verhalen over incidenten en provocaties, maar aan het woord kwamen vooral mensen die er ook maar gewoon het beste van leken te willen maken.

Over de misdaden die hen in de kliniek hadden gebracht, werd vooralsnog niet gepraat. Eén patiënt deed dat wel. Hij sprak over ‘een conflict dat dusdanig is geëscaleerd dat de man daarbij is komen te overlijden’. Zo geformuleerd, klonk het een stuk minder ernstig dan het ongetwijfeld was.

Opvallend was de samenstelling van het begeleidingsteam: geen strenge spierbundels, maar vooral begripvolle jonge dames. De vraag die boven de eerste aflevering bleef hangen: hoe kan er ondanks ieders overduidelijke hart voor de zaak toch zo veel mis gaan in de klinieken? Faber zal er ongetwijfeld verderop in de reeks over beginnen.

