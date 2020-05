De overwinning van Duncan Laurence dreunt nóg na in Hilversum

De weg naar de winst. Beeld NPO 1

Omdat vrijdag het Songfestival zou zijn, ging het donderdag de hele avond over het Songfestival. Coronavirus of niet, de overwinningsroes na de zege vorig jaar van Duncan Laurence was nog altijd niet verdwenen in Hilversum.

Elke omroep vierde het feestje met de eigen achterban. M had Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit, die de finale zouden presenteren voor een publiek van 200 miljoen kijkers. Nog één keer sippen over het gemis van ‘een kolkend Ahoy’. Ze waren gekomen om het alternatief voor morgenavond aan te prijzen, maar een Eurovision Zoom Meeting vanuit een lege hal op het Mediapark is toch niet helemaal hetzelfde.

Tijd voor Max had Getty Kaspers aan tafel, de winnaar van 1975. Verklapt werd dat er een medley komt van de winnende liedjes uit Nederland. Al voor het coronavirus om zich heen greep, had Lenny Kuhr De Troubadour (1969) ingezongen boven op de Euromast.

Als thuishonk van het songfestival had AvroTros De Beste Zangers naar Ibiza gestuurd voor een speciale editie met voormalige songfestivaldeelnemers. Nou ja, fans van het songfestival mochten ook meedoen.

Daarna was het woord aan Cornald Maas, die met de grootst mogelijke ernst ging uitzoeken hoe het karwei was volbracht. Alsof Discovery Channel op zoek ging naar het ei van Columbus, de missing link en het geheim van de smid bij het Manhattanproject dat leidde tot de uitvinding van de atoombom.

Alleen de grootste Nederlandse flaters kregen een veeg uit de pan. Het buitenland begreep niks van Sieneke met haar draaimolen, de indianentooi van Joan Franka en de Toppers met een dj-draaitafel die eruitzag als een gebaksdoos, maar de conclusie was dat bij het Songfestival alles staat of valt met de song. Nee maar.

