De Oude Kerk en Melkweg Expo worden de komende jaren ondersteund door het Mondriaan Fonds

Onder andere de Melkweg Expo wordt ondersteund door het fonds. Beeld JORIS VAN GENNIP / ANP

Het Mondriaan Fonds, dat projecten en programma’s van beeldend kunstenaars, kunstpodia, uitgevers, opdrachtgevers, musea en andere erfgoedinstellingen financiert, ontving deze aanvraagronde 69 aanvragen. Daarvan hebben 31 aanvragers een toekenning gekregen. De kunstpodia ontvangen bijdragen variërend van 25.000 tot 275.000 euro (op jaarbasis), bedoeld voor een publiekstoegankelijk programma dat bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst. In totaal was ruim 5,8 miljoen euro beschikbaar voor de regeling ‘Programma’s Kunstpodia’.

De regeling kent vier categorieën, ‘die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed aanbod van hedendaagse beeldende kunst’. In de categorie ‘Kunstpodia Start’ (voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst) zijn vijf Amsterdamse initiatieven gehonoreerd: Ja Ja Ja Nee Nee Nee (een radiozender voor curatoriële en artistieke praktijken), Manifold Books (ruimtelijk onderzoek naar verbanden tussen kunst en boeken), Marwan (een door kunstenaars gerunde projectruimte), Motormond (een ruimte voor hedendaagse kunst) en Playbill (een evenementenreeks in het Torpedo Theater).

Onder de zaaglijn

In de categorie ‘Basis’ (voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma) worden Melkweg Expo en Metro54 (een platform voor jonge kunstenaars, denkers, activisten, schrijvers en hustlers die de grenzen van hun (kunst)disciplines verleggen) ondersteund. Ook Kunstverein en Rozenstraat – a rose is a rose is a rose kregen een positief advies. de commissie waardeert dat Kunstverein zich richt op ondergewaardeerde en onderbelichte (avant-garde) kunstenaars; Rozenstraat is volgens de commissie een podium waar interessante tentoonstellingen te zien zijn.

Door een tekort aan financiële middelen kunnen Rozenstraat en Kunstverein echter niet worden ondersteund. Beide instellingen zijn nu de krachten aan het bundelen met andere instellingen die onder de zaaglijn vallen, om vervolgens gezamenlijk in conclaaf te gaan met het ministerie van OC&W, zo laat Kunstverein-directeur Yana Foqué weten. “We zijn blij voor iedereen die wel geld krijgt, maar het is wel zuur. Als er niemand op de barricades gaat staan, gebeurt er sowieso niks.”

De Oude Kerk

In de categorie ‘Pro’ (voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig en urgent artistiek inhoudelijk programma) kwamen vijf aanvragen binnen, waarvan er drie zijn gehonoreerd. No Limits! Art Castle – een onderdeel van Sexyland World, dat onlangs werd genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst in de categorie ‘Werk van het jaar’ – was een van de instellingen die een negatief advies kregen. De commissie was echter van mening dat No Limits! Art Castle beter paste in de categorie Basis. Daar kreeg de organisatie, die kunst presenteert in een geknutseld kasteeltje, wél een positief advies, maar vanwege tekort aan budget werd de bijdrage alsnog niet toegekend.

In de categorie ‘Breed’ (voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie) heeft slechts één organisatie een aanvraag ingediend en die is toegekend: De Oude Kerk. “De programmering biedt een goede aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen en een relevante herijking van het narratief van het verleden,” aldus de commissie.

De Oude Kerk ontvangt de komende vier jaar 275.000 euro. Directeur Mariette Dölle spreekt van ‘een grote erkenning’. “Dankzij deze bijdrage kunnen we ons tentoonstellings- en educatieve programma continueren, verder ontwikkelen en een nog breder publiek kennis laten maken met hedendaagse kunst in relatie tot historisch erfgoed.”

Vier andere Amsterdamse instellingen – De Appel, W139, If I Can’t Dance en Institute for Human Activities – kregen in een eerdere ronde al subsidie.