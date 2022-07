De opperballonnenbaas Wesley had wel iets weg van Jan Vayne

Finalisten Wallie, Denise en Frans streden om de titel van beste ballonkunstenaar van Nederland in RTL4-porgramma Blow Up. Beeld RTL

Ook een beroepskijker mist meer dan hij ziet, en zo was het Lips ontgaan dat op tv al zes weken lang strijd wordt geleverd om wie zich de beste ballonkunstenaar van Nederland mag noemen. Pas bij de finale haakte hij aan bij Blow Up, te laat om gegrepen te worden door de wondere wereld van de ballonkunst.

In een Star Trek-achtig decor kondigde Martijn Krabbé aan dat de finalisten de ‘moeder aller ballonvouwopdrachten’ voorgeschoteld kregen, waarvoor ze maar liefst 24 uur de tijd kregen. Bezorgd pakte Lips de televisiegids erbij en zag dat het ook voor de kijker een lange zit zou gaan worden. Anderhalf uur lang had RTL ervoor uitgetrokken, poeh.

Finalisten Wallie, Denise en Frans gingen gretig aan de slag, en werden ondersteund door de ‘balonnenbrigade’: mensen die ook hun hand niet omdraaien voor een ballonnendier meer of minder. Chantal Janzen gaf ondertussen commentaar, dat het midden hield tussen lichte ironie en bijtende spot.

De creaties waren niet minder dan spectaculair: denk aan een bloemencorso in de Bollenstreek, maar dan dus met ballonnen. Indrukwekkend, maar alle drie de deelnemers bleken in het dagelijks leven ook professioneel ballonvouwer te zijn. Bovendien, en daar toonde zich de zwakte van het format, werd het Lips niet duidelijk hoe moeilijk of makkelijk het maken van een ijsbeer van ballonnen precies is. Een taart bakken, iets van Lego bouwen, honderdduizend dominosteentjes achter elkaar neerzetten, ja, daar kun je je nog een voorstelling bij maken, maar 24 uur lang ballonnen vouwen, schiet Lips maar lek.

Uiteindelijk, na negentig lange minuten, besloot een jury, bestaande uit afgevallen deelnemers, een klas schoolkinderen en een opperballonnenbaas Wesley, die ergens iets weg had van Jan Vayne, dat Denise de winnaar was. Lips gunde het haar van harte, maar ziet niet per se uit naar een nieuw seizoen.

Reageren? hanlips@parool.nl.