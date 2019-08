De opmars van wielerpodcasts: ‘Geen sport kent zoveel mooie verhalen’

Laurens ten Dam. De profrenner maakt podcasts over de romantiek van de wielersport: Live Slow Ride Fast . Beeld ANP VINCENT JANNINK

De wielervolger komt tegenwoordig tijd tekort om alle podcasts te luisteren. De lijst lijkt eindeloos: van The Move met Lance Armstrong tot De Kopgroep met Mart Smeets en van In Het Wiel van het Algemeen Dagblad tot De Grote Plaat met singer/songwriter Blaudzun. Zeker als er een grote ronde, zoals nu La Vuelta, wordt gereden, verschijnen in hoog tempo nieuwe afleveringen van deze wielerpodcasts.

Romantiek

Podcast Live Slow Ride Fast, aangewezen als beste sportpodcast van 2019, houdt minder rekening met de actualiteit. Wielrenner Laurens ten Dam, die nu nog voor CCC team rijdt, kan – zoals hij het zelf graag noemt – eindeloos ‘ouwehoeren’ over de koers en doet dat samen met amateurwielrenner Stefan Bolt, wanneer het hem uitkomt.

Geen sport kent zoveel podcasts als wielrennen en ze trekken bovendien veel luisteraars. Logisch, vindt de 38-jarige prof. “Wielerpodcasts schieten als paddenstoelen uit de grond. Wielrennen is de sport van de verhalen, van de romantiek. Je kunt er eindeloos over praten. Dat doen we dan ook graag.”

De kracht van Live Slow Ride Fast is dat er niet alleen over de sport, maar ook vanuit de sport zelf wordt gesproken. Als Ten Dam eenmaal op zijn praatstoel zit, schudt hij ontelbaar veel verhalen uit de koersen die hij heeft gereden uit zijn mouw.

Daarbij zitten er regelmatig andere bekende profwielrenners bij de twee aan tafel. Zo schoven onder anderen Niki Terpstra, Sam Oomen, Ramon Sinkeldam en Bram Tankink al eens aan.

Kwaliteit

“Soms wordt wel gedacht dat een podcast maken eenvoudig is,” zegt Ten Dam. “Maar mensen vergeten dan dat er veel voorbereidingstijd in zit. We nemen het heel serieus.”

Dat blijkt niet alleen uit de energie die Bolt en Ten Dam steken in hun opnames. “We hebben vanaf het begin geïnvesteerd in kwaliteit. De eerste tien afleveringen hebben we zelf gefinancierd en daarbij meteen voor goede apparatuur gekozen. Luisteraars waarderen dat. Ik haak zelf altijd snel af bij andere podcasts als het piept en kraakt.”

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om elke maand een podcast op te nemen, kent Live Slow Ride Fast al meer dan veertig afleveringen in amper anderhalf jaar tijd. De afgelopen weken was het even stil. Niet zonder reden. “Ik was een paar weken Laurens ten Dam-moe,” bekent Ten Dam. “Ik had te veel van mezelf gehoord en gelezen. Maar zoals je hoort: de energie is terug. We zijn weer nieuwe plannen aan het maken voor de podcast.”

Die ambitieuze plannen mogen het motto van levensgenieter Ten Dam, die aan het einde van dit seizoen stopt als professioneel wielrenner, niet in de weg zitten. “We willen graag over de grens kijken en in het Engels opnemen en dan ook in het buitenland met fietsers praten. Daar gaat veel tijd in zitten. Dan is het niet meer echt een live slow, toch? Ook de ride fast komt dan in het gedrang.”