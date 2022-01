De ongeneeslijk zieke Jan Rot (64) was het stralende middelpunt van de film over pophelden op leeftijd

De theaters en clubs gaan weer open en op NPO2 was te zien wat we zolang hebben moeten missen. Voor een prachtaflevering van Het uur van de wolf volgde Marcel Goedhart ‘nederpophelden’ van vroeger terwijl ze als vanouds op weg gingen naar optredens door het hele land. Want hoelang, vroeg hij zich af, kun je daarmee doorgaan als artiest op leeftijd?

Vrij lang. Hoe breekbaar ook, de ongeneeslijk zieke Jan Rot (64) was het stralende middelpunt van de documentaire met de titel Tot de laatste snik?! Dat hij niet lang meer te leven heeft, werd nog pijnlijker duidelijk dan toen hij laatst zijn ultieme herkansing kreeg om De Slimste Mens te winnen. Zelfs zijn stoma kwam in beeld. “Ik voelde me vandaag behoorlijk kut,” vertelde hij zijn publiek. “Maar als ik jullie zie, voel ik me weer heel aardig.”

Omdat hun heupen en stembanden soms piepen en kraken, gaat niets meer vanzelf. Des te meer komt het aan op het plezier dat ze halen uit wat al zo lang hun werk is. Juist daarom leken ze nóg jeugdiger dan de oudgedienden uit Matthijs van Nieuwkerks rubriek Forever Young.

Goedhart confronteerde de artiesten met oude beelden. (Monique Klemann van Loïs Lane: “We lijken op onze kinderen!”) Rinus Gerritsen (75) leert nog steeds bij en noemde zichzelf een betere bassist dan in al die jaren bij de Golden Earring. De Dolly Dots spatten nog steeds van het podium.

Op hun leeftijd wordt iets anders verwacht van artiesten, weten ze. Zeker van vrouwen. In felrode jumpsuits gaven ze hun eigen draai aan het verwachtingspatroon: ze zijn ‘sexy sixty’. Alleen hun eerste hit Boys waarin ze beloven alles te vertellen over de jongens waar ze mee daten, braken de Dolly Dots halverwege toch maar af. Niet álles is een evergreen.

