De ongelijke strijd van de eigenheimers van Zeeburgereiland

Beeld uit de film Eigenheimers. Beeld -

Welk aardappelras Marco in zijn tuintje op het gekraakte stuk land op het Zeeburgereiland verbouwt? Juist, de Eigenheimer. Marco en zijn vrouw Els hebben hun moestuin en winkeltje Het Groenen Paradijs genoemd. En die lusthof betekent in hun geval een eigen vrijstaatje zonder regels. Nomaden, noemen ze zichzelf.

Een adres hebben ze niet. Hun woonwagentje is hun huis. De rest van de wereld? Dat zijn burgers. Maar Marco en Els doen het op hun eigen manier, al betekent hun manier van leven een confrontatie met de regelgevers. Want zomaar een stuk braakliggend terrein bewonen kan alleen maar zo lang de overheid geen andere plannen maakt.

En juist die zijn in de documentaire Eigenheimers wel op komst. Op het Zeeburgereiland verrijst de nieuwe woonwijk Sluisbuurt, die plek moet gaan bieden aan 5500 huizen. Zo ontspint zich als vanzelf een ongelijke strijd van het individu tegen de almachtige overheid.

Haringkar

Ook horecazelfstandige Frans raakt erin verzeild. Hij baat de in de buurt geliefde snackbar Eiburgh uit, terwijl hij zelf best weet dat hij alleen een vergunning heeft voor een onderneming ter grootte van een haringkar. En die liep formeel ook maar tot 2001. Maar zo lang er niemand kwam om zijn nering te sluiten, ging Frans door.

Hij legde een terrasje voor zijn keet aan en heeft op warme dagen lange rijen voor zijn frituur staan. Niet verwonderlijk: de prijzen zijn er vriendelijk, er is tijd voor een praatje aan de toonbank en aardappelen voor de friet worden nog met de hand geschild door Frans’ 80-jarige rechterhand Jules.

Maaksters Janine Minheere en Jolanda van Ommeren leggen hun non-conformistische levenswijze met gevoel voor detail en met zachte hand vast. Ze vellen geen oordeel, maar registreren slechts, waardoor ook de stedenbouwkundige met haar grootse plannen in haar waarde wordt gelaten.

De vraag die al die eigenheimers op het Zeeburgereiland boven het hoofd hangt: kunnen zijn hun manier van leven voortzetten nu de gereguleerde maatschappij richting hun voordeur oprukt? Wie tegenwoordig weleens in de Sluisbuurt komt, kent het niet heel verbazende antwoord.

Eigenheimers is donderdag 10/11 te zien in Pakhuis De Zwijger, 28/11 in Het Ketelhuis.