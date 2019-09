De onbegrijpelijke dood van Mitchel bleef onbegrijpelijk

3Doc: De onbegrijpelijke dood van Mitchel. Beeld BNN-VARA

Op 30 mei 2016 liet de 21-jarige Mitchel Winters zich doodschieten in een park in Schiedam. Hij zou zijn eigen dood hebben uitgelokt: hij had naar 112 gebeld met de mededeling dat hij was beroofd in het park en vervolgens had hij zijn eigen signalement doorgegeven. Toen de politie arriveerde gedroeg hij zich zo verdacht en provocerend dat hij met zes kogels werd neergeschoten. Suicide by cop, heet zoiets.

Een raadselachtig einde voor een jongen die weliswaar problemen had gehad, maar verder volgens zijn vrienden een vrolijke gast was met wie je vaak kon lachen.

Documentairemaker Wytzia Soetenhorst vroeg zich af of het verhaal van de zelfmoord wel klopte en ging op ­onderzoek uit. Het resultaat, De onbegrijpelijke dood van Mitchel, was woensdag op NPO 3 te zien.

Veel medewerking had Soetenhorst niet gekregen bij het maken van haar documentaire. De politie wilde geen commentaar leveren, Mitchels moeder evenmin. Ze moest het wat de familie betreft doen met een telefoon­gesprek met Mitchels oma, een verre neef en Mitchels stiefvader. Want Mitchels biologische vader leefde niet meer. Die was ooit doodgeschoten, ook door de politie. Had Mitchel daarom dit einde gekozen? Het bleef bij ­speculeren.

Ondertussen werd een beeld geschetst van een jongen die hield van voetbal en uitgaan, maar ook last had van woede-uitbarstingen: hij had ooit negen maanden in jeugddetentie gezeten. Een flirt met de Jehova’s getuigen bracht geen rust, een relatie evenmin.

De documentairemaker – die haar film nodeloos oprekte met shots van Rotterdam – trok uiteindelijk zelf haar conclusie: het leven was een maatje te groot geworden voor Mitchel. Maar Lips was het meer eens met de uitleg van zijn vrienden: “Je gaat geen antwoord krijgen en misschien is dat maar beter ook.”

