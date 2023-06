‘De onbedoelden’ van Cobi van Baars is een razend makend adoptiedrama – en een bijzondere literaire exercitie

Elke maand tipt Het Parool een boek dat er echt uitspringt. In juni: De onbedoelden van Cobi van Baars. Een schokkend verhaal over de scheiding van een babytweeling in een Limburgse adoptie-doofpot. Maar meer dan die tragedie is het ook een bijzondere literaire exercitie.

Waarom De onbedoelden van Cobi van Baars?

De onbedoelden bleef op de Paroolredactie even op de stapel liggen in het literaire geweld waarbij bekendere auteurs de aandacht naar zich toe zogen. Ten onrechte, want Van Baars, woonachtig in Cuijk, bouwt gestaag aan een bijzonder en zeer eigen oeuvre. In een recensie over haar vorige roman Branduren (2020), een intiem verhaal over euthanasie, prees Thomas Verbogt haar trefzekere manier van doseren.

Die trefzekerheid etaleert Van Baars eens te meer in De onbedoelden, over een adoptiedrama in het katholieke Limburg van de jaren zestig. Een werkelijk razend makend verhaal, over de scheiding van een babytweeling bij adoptie onder aanvoering van de Raad voor de Kinderbescherming en meneer pastoor. De adoptieouders van het ene meisje wisten dat er sprake was van een tweeling, maar lieten zich overtuigen dat het egoïstisch zou zijn allebei de kinderen te willen. De adoptieouders van het andere meisje waren niet op de hoogte.

Een waargebeurd verhaal?

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal en met alle wendingen die het neemt steeds verbijsterender. Een van de meisjes, Aaf, wordt op haar 21ste verjaardag door haar adoptieouders ingelicht dat ze deel is van een tweeling. Ze komt in contact met haar zusje Annemarieke, hun levens hebben rakelings langs elkaar gescheerd, drie jaar lang blijken ze dagelijks met dezelfde trein te hebben gereisd.

Maar waar Aaf opgroeide in een warm nest en nooit het gevoel heeft gehad dat ze iets of iemand miste in haar leven, fantaseerde Annemarieke altijd over een zusje, zozeer dat ze zichzelf in Anne en Marieke opsplitste. De jonge vrouwen moeten zich verhouden tot elkaar, tot hun adoptieouders, tot hun verschillende achtergronden. Er is de zoektocht naar gemene delers, naar hun biologische moeder en vader en langzaam legt Van Baars de missers en malversaties en emoties in deze doofpot bloot.

Het klinkt als veel. Is het een dik boek?

Daar hebben we dat doseren van Van Baars: ze weet de zoektocht en de implicaties voor alle betrokkenen te vatten in nog geen 225 bladzijden. Haar eerste bron was de ‘Aaf’ uit het boek, ze sprak met meer betrokkenen en had de beschikking over het dossier dat uiteindelijk boven tafel kwam. Maar ze is nadrukkelijk romanschrijver: ze citeert uit het dossier, maar dicht de gaten met haar eigen invulling. En ze bedient zich – de grote kracht van dit boek – van een alwetende verteller, ‘de schrijver zo je wilt’.

Een verteller die zich direct bij aanvang introduceert en Van Baars de mogelijkheid geeft van personage naar personage te zwenken en alle perspectieven inzichtelijk te maken. Die zich typografische ingrepen permitteert als sabotage zich herhaalt in de geschiedenis. ‘Het gebeurt gewoon nog een keer. Liefst zou de verteller het vet zetten, want zoiets verzin je niet. Verzonnen zou zo’n herhaling over de top zijn, ironisch genoeg vooral te literair. Maar ze is niet literair. Hier spreekt de weerbarstige waarheid rechtstreeks tot ons. Het gebeurt gewoon nog een keer!’ Een verteller die een verbond sluit met de lezer en zo lucht en speelsheid biedt bij de ontrafeling van een wurgend geheim.