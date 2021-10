De ode aan Paul Witteman voegde voor de kijker niets toe

Beeld BNNVARA

Er worden deze weken nogal wat televisiefeestjes gevierd op de televisie. Donderdag is het Televizier-Ring Gala, de afgelopen weken trok de NPO maar liefst 70 uur uit om het zeventigjarig jubileum van tv te vieren. Dat leverde best boeiende terugblikken op, maar verraadde ook hoezeer men zichzelf in Hilversum als het middelpunt van het universum beschouwt.

De timing van het programma Witteman 75, vakgenoten over zijn werk was dan ook wat ongelukkig. Opnieuw een uur lang televisie over televisie, Lips kon het concept inmiddels wel uittekenen. Pratenden hoofden, afgewisseld met historische beelden met rare brilmonturen, ruimvallende of juist overdreven strakzittende jasjes, en gut, wat had Matthijs van Nieuwkerk toen een bolle kop.

Niet dat Paul Witteman, een van ’s lands beste interviewers, geen ode verdient. Zijn journalistieke loopbaan is binnen Nederland ongeëvenaard, zijn manier van ondervragen – kalm, beleefd, maar messcherp – is onovertroffen. Dat was lang niet altijd zo, zijn debuut bij Achter het nieuws was ‘rampzalig’. “Hij zat te trillen van de zenuwen, kreeg nauwelijks een zin uit zijn mond,” memoreerde Marcel van Dam.

Voor Wittemans jubileumuitzending was tout Hilversum opgetrommeld: Jeroen Pauw, Sonja Barend, Ferry Mingelen, Frits Wester, Sven Kockelmann, Twan Huys, Mart Smeets, Charles Groenhuijsen. Veel mannen met pochetten, veel grote ego’s bovendien. Maar allen waren vol lof over Witteman, iemand die nauwelijks vijanden heeft. Ook geen uitgesproken karakter trouwens.

En dus was het verjaardagscadeau dat Paul Witteman van de omroep kreeg voornamelijk leuk voor hemzelf, maar voegde het voor de kijker weinig toe aan de vele terugblikken op de televisiegeschiedenis die al voorbijgekomen waren. Goed doseren, als interviewer weet Witteman er alles van.

