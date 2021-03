De NOS-verslaggever ging blauwbekkend op zoek naar een reactie van FvD

Sophie Hermans (VVD) staat de pers te woord nadat haar partij voor de vierde keer de grootste is geworden.

Dat het bijzondere verkiezingen zouden worden, was vooraf al uitentreuren voorspeld, maar het werd ook een aparte verkiezingsavond. Want net als eerder bij de debatten ontbrak het electorale klapvee. Normaal zijn er beelden van volle zaaltjes waar gespannen gewacht wordt op de uitslagen van de eerste exitpoll, waarna er hard gejuich klinkt of binnensmonds gevloek; nu ontbraken die beelden bij Nederland Kiest.

De NOS had wel verslaggevers naar de partijen gestuurd, maar die stonden in vrijwel lege zaaltjes, ook bij de winnaars. Zo kon Ardy Stemerding alleen het eerder opgenomen overwinningsgejuich van D66 laten horen – de camera mocht er niet bij vanwege corona. Zelfs de overwinningsspeech van Sigrid Kaag moest het zonder gejuich en applaus stellen. “Het klinkt anders, maar het is spectaculair,” probeerde presentator Rob Trip nog.

Maar het kon altijd erger: verslaggever Irene de Kruif had duidelijk het kortste strootje getrokken en moest in Amsterdam op zoek naar reacties van Forum voor Democratie – dat al had aangegeven geen pers toe te laten. Dus stond de arme De Kruif eerst te blauwbekken in het Westerpark, waarna ze naar het partijbureau van FvD op de Herengracht toog. Daar brandde licht, maar toen ze aanbelde werd er niet opengedaan. Verrassend. Waarop ze maar verder ging zoeken.

Omgekeerd had Sophie Hermans van de VVD niet over belangstelling te klagen: toen zij de pers wilde toespreken kreeg ze zoveel microfoons tegelijk in haar gezicht geduwd dat ze een sprongetje naar achteren maakte.

Eén zaak was in elk geval als vanouds: alle verliezers wezen er in interviews op ‘dat het nog te vroeg was om conclusies te trekken op grond van een exitpoll’.

Zo was het toch een beetje een ouderwetse verkiezingsavond.

