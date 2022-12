De NOS had voor Louis van Gaal de bakken accuzuur vast klaar gezet

Beeld ANP / ANP

Alles leuk en aardig, maar je moet Lips niet zijn voetbal afnemen als Nederland in de achtste finale staat van het WK. En dus had hij zich zaterdag om drie uur al voor de televisie geïnstalleerd om getuige te zijn van de voorbeschouwing van Nederland tegen de Verenigde Staten.

Hoe gaat dat? De NOS had de bakken accuzuur alvast klaar gezet. “Als Louis van Gaal van chocola was geweest, had hij zichzelf opgegeten,” zei Rafael van der Vaart aan het tafeltje met commentatoren.

Gelukkig had Van Gaal er zelf ‘een goed gevoel’ over. Lips leerde van hem een nieuw woord uit het grote boek met voetballatijn: provocerende pressie. Dat kon er ook nog wel bij na het eindeloze gepraat over wingbacks.

Hij heeft het even opgezocht: Van Gaal deed er al aan tijdens het WK van 2014. Je lokt de tegenstander uit de tent en als het zover is ga je erop en erover. Vroeger heette dat gewoon countervoetbal, dacht Lips bedroefd. Na een helft spelen stelde Marco van Basten vast dat hij twee mooie aanvallen had gezien en de rest ‘om te huilen was geweest’.

Als voetballer, zei Van der Vaart, had hij altijd een hekel aan het soort praattafels waar hij nu zelf aan zat. Maar ja, anders had hij toch niks te doen.

Provocerende pressie: laat maar komen die NOS, moet Van Gaal hebben gedacht. Als ze bij de middenlijn aan zijn gekomen gaan we erop en erover.

Wel in topvorm ondertussen waren Niels van der Laan en Jeroen Woe met Even tot hier. Dat zijn ze al weken. Luttele uren na de wedstrijd lieten ze Lenny Kuhr een mooie ode zingen aan ‘de admiraal, Louis van Gaal’. Het Nederlands Elftal is, aldus Van der Laan en Woe, als een Fiat Multipla: hij ziet er niet uit, maar hij doet het wel.

