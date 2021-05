De Nieuws BV: radio op televisie werkt niet

Als Dolf Jansen zijn Druktemakers-column voorleest, stokt de boel. Hij heeft de tekst weliswaar op papier voor zijn neus, maar omdat dit niet alléén radio is, wordt hij geacht recht in de camera te kijken. Probleempje: de teleprompter werkt niet, de tekst staat niet vóór, in televisietermen. Jansen begint dus vanaf papier en als later de woorden toch voor de kijkers onzichtbaar voor de lens van de camera verschijnen, stapt hij soepeltjes over.

Radio op televisie: Lips vindt het een ingewikkelde constructie. Hij is een televisieman, natuurlijk, al was het maar uit hoofde van zijn functie. Maar televisie moet wel héél goed zijn, wil het kunnen wedijveren met het intieme gevoel dat radio kan oproepen. De Nieuws BV, het radiomagazine van BNNVara, zendt vrijwel elke middag tussen 12.15 en 13.00 uur een uurtje radio met beelden uit op NPO1.

De Nieuws BV is echt goed: snel, gevarieerd en in hoge mate informatief. Presentator Natasja Gibbs is een vakvrouw met een fijne stem, Lips vermoedt dat, mocht ze ambities hebben, zij het op televisie prima zou doen.

Maar op tv werkt De Nieuws BV niet. Het is radio, maar dan in beeld gebracht. En de kracht van radio is nu juist dat je niets ziet. Plus: het is gemankeerde televisie. Er is een beetje nagedacht over het decor, de gasten zien er net een tikkie netter uit dan wanneer ze exclusief op de radio zouden verschijnen. Het is armoedige net-niet-tv.

En toch kijkt Lips af en toe, als het lunchpauze is en de regen tegen de ruiten striemt. Dan zet hij soms de tv aan, om naar de radio te luisteren. Af en toe spiekend naar wat er gebeurt op het scherm. Na een paar minuten is Lips er klaar mee en zet hij de televisie uit.

