De nieuwe van Beyoncé is instant nostalgie

Beyoncé bij de Grammy Awards in Los Angeles vorig jaar. Beeld Chris Pizzello/Invision/AP

Het is een merkwaardige vorm van zinsbegoocheling, de eerste luisterbeurt van Break my soul. Is dit nieuw? Ken ik dit nummer niet allang? Het is zowel de kwaliteit als de makke van perfect geproduceerde popmuziek: herkenbaarheid en voorspelbaarheid liggen nooit ver uit elkaar.

Waar de afgelopen jaren rijkelijk werd geput uit de jaren tachtig, met Bruno Mars en The Weeknd als de meest succesvolle exponenten, zijn nu de vroege jaren negentig aan de beurt. In clubs en op dancefestivals schalde de afgelopen maanden het ‘la da dee-la da da’ van Crystal Waters’ Gypsy Woman uit de boxen alsof de tijd dertig jaar heeft stilgestaan, en het vorige week verschenen album van Drake klinkt als een ode aan de vroege housepioniers uit Chicago en New York.

Instant nostalgie

Op Break my soul tapt Beyoncé uit hetzelfde vaatje. Het nummer is opgebouwd rond een sample van Show me Love, het grijsgedraaide, maar nog steeds onverwoestbare dance-anthem van Robyn S. Het orgelrifje, gemaakt met de Korg M1-synthesizer, zorgt ook in Beyoncés versie voor instant nostalgie. Ook bij degene die in 1993 niet ongemakkelijk in een kringetje stond te dansen op een schoolfeest.

De zang klinkt ronduit onbezorgd. Waar Beyoncé in haar laatste nummers grote thema’s niet schuwde, is haar nieuwste een strijdlied voor zelfvertrouwen en goede zin. Ze zingt en rapt over haar hervonden motivatie en innerlijke rust (‘Bey is back and I’m sleeping real good at night’), terwijl een steeds herhalende sample van Big Freedia’s Explode op de achtergrond te horen is.

Hitgevoelig

Break my Soul zou eigenlijk klokslag middernacht aan de oostkust in de Verenigde Staten uitkomen, maar verscheen onverwachts een paar uur eerder op Tidal, de streamingdienst van echtgenoot Jay-Z. Het nummer is een voorproefje van het album Renaissance, dat op 29 juli verschijnt.

Het laatste volwaardige album van Beyoncé, Lemonade, dateert alweer uit 2016. Nadien pakte ze wel meerdere muzikale projecten aan, waaronder het ‘visuele album’ Black is King in 2020 en het album The Lion King: The Gift uit 2019, waarop een keur aan Afrikaanse artiesten te horen was.

Als Break my Soul een voorbode is van wat fans kunnen verwachten op haar nieuwe album, maakt de artistieke Beyoncé plaats voor de hitgevoelige Beyoncé. Het is dan ook geen toeval dat het nummer is geproduceerd door The-Dream en Tricky Stewart, het duo achter haar monsterhit Single Ladies uit 2008, een nummer dat al veertien jaar een zekerheidje is in de platentas/usb-stick van iedere bruiloft-dj. Break my soul is voorbestemd om ook een dansvloerkraker te worden. Niet heel vernieuwend, maar wel heel effectief.