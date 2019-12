De nieuwe Pollock is een 12-jarig jongetje uit Vietnam

Autumn in Canada (2019) van de jonge Vietnamese schilder Xeo Chu. Beeld Xeo Chu/George Bergès Gallery.

Deze week was de opening van Chu’s eerste solotentoonstelling in de prestigieuze galerie George Bergès in de New Yorkse wijk SoHo. De jonge Vietnamees begon al op zijn vierde met schilderen, zoals veel kinderen. Enkele jaren later vielen zijn werken al zo op, dat mensen ze wilden kopen.

Onlangs schilderde Chu een kunstwerk in panelen van 4,5 meter breed. “Mijn moeder vertelde me dat ik een expositie in New York zou hebben,” zegt hij tegen persbureau Reuters. “Dus dacht ik: laten we daar eens een groot schilderij voor maken. Daar was ik wel drie maanden mee bezig.”

Chu’s moeder heeft een galerie, in Vietnam, en zijn oudere broers schilderen ook. Maar het was al vroeg duidelijk dat hij het grootste talent van de kinderen Xeo heeft. Galeriehouder Bergés vertelt op de website Artnet over zijn bijzondere ervaringen met de jonge schilder, die al wordt vergeleken met de Amerikaanse expressionist Jackson Pollock.

“Ik vond het heel interessant om te werken met een kunstenaar die nog niet in zijn puberteit is, het stelde mijn opvattingen van kunst en de levenservaring die daarbij komt kijken op de proef.”

Chu vertelt Artnet dat zijn schilderijen altijd op de werkelijkheid zijn gebaseerd. “In de herfst ben ik in Canada geweest, daar zag ik het zonlicht door de bomen. Dat probeerde ik in een abstract schilderij te vangen.” Het grote werk voor deze tentoonstelling, Ha Long Bay, is gebaseerd op een kustlandschap in Vietnam, met de zee, bergen en grotten.

De opbrengst van zijn schilderijen gaat grotendeels naar goede doelen, vertelt Chu, zoals naar de organisatie Heartbeat Vietnam die hartoperaties betaalt voor kansarme kinderen. Op de vraag wat zijn vrienden ervan vinden dat hij kunstenaar is, zegt hij: “Dat vertel ik ze niet echt, dat lijkt me raar.”