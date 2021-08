De nieuwe lichting Beeldmakers: illustrator Ehud Neuhaus

Beeld Ehud Neuhaus

Ehud Neuhaus woont in Amsterdam en is webdesigner en yogadocent; hij illustreert, maakt animaties en fotografeert – analoog. De waterverftekeningen waarmee hij als Beeldmaker de Publieksprijs won, tonen de speelse kijk op het leven van de maker, maar ook de sterke behoefte om elke dag goed om zich heen te kijken. Zoals bij de websites die hij bouwt en die makkelijk te gebruiken en onderhouden zijn, probeert hij alles zo eenvoudig mogelijk te houden. “Ik zoek altijd naar de kleine details, de voorwerpen en momenten die mijn hart raken, me emotioneren. Ik word vaak geïnspireerd door heel gewone dingen. Als je goed kijkt, is in bijna alles een verhaal te vinden of erbij te verzinnen. Ik probeer met minimale middelen een gevoel, een sfeer over te brengen.”

Beeld Ehud Neuhaus

Het was een vriend die Neuhaus’ werk inzond voor de competitie. “Hij zag de oproep en wist hoe druk ik het heb, dus hij heeft dat op zich genomen. Het kwam op een mooi moment, omdat ik net bezig was om meer ruimte en tijd vrij te maken voor mijn creatieve proces. Met twee vriendinnen was ik een ondersteuningsgroepje begonnen om ons ertoe te zetten dagelijks werk te maken, of het nou tekenen, schrijven of iets anders was. We gaven elkaar ook opdrachten, dat was een goede boost.”