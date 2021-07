De Nieuwe Kerk wordt zes maanden lang ’s lands grootste modehuis

Modeontwerper Fong Leng met Mathilde Willink in 1974 Beeld ©Paul Huf / Maria Austria Instituut

Amsterdam en met name de vrijzinnige inwoners zijn bij internationale ontwerpers al decennialang geliefd als inspiratiebron. Jean Paul Gaultier en John Galliano kwamen in de jaren tachtig al vaak in club RoXY, waar ze hun ogen uitkeken.

De titel van de tentoonstelling, Maison Amsterdam, is dan ook een knipoog naar beroemde Franse modehuizen, want Amsterdam is helemaal niet zo ‘maisonnerig’. Het zijn juist de streetwear, de clubs en de eigenzinnige aanpak van ontwerpers als Viktor & Rolf, Iris van Herpen, Ronald van der Kemp en Darwin Winklaar – doen wat je zelf leuk vindt en nodig acht zonder knieval voor commercie – die wereldwijd geprezen worden.

In de tentoonstelling, een samenwerking met het Amsterdam Museum met bruiklenen van andere musea, struin je straks langs de Dam, de Zeedijk, de Oostelijke Handelskade en het Vondelpark. Je duikt er in het uitgaansleven van de roaring twenties tot de hedonistische jaren tachtig van de vorige eeuw, snuffelt er aan japonnen van meer dan tweehonderd jaar oud en bekijkt proteststijlen uit de hippie- en punkbeweging, aangevuld met foto’s van Ed van der Elsken, Paul Huf en George Breitner.

Zwaarbeveiligd depot

Ninke Bloemberg van het Centraal Museum in Utrecht is aangetrokken als projectconservator voor het Amsterdam Museum. In het zwaarbeveiligde depot in Noord, waar 7000 kledingitems en accessoires zijn opgeslagen, ligt momenteel kleding van dj en schrijver Joost van Bellen en ontwerper Ninamounah in quarantaine in een zuurstofloze ruimte, om alle mogelijke beestjes te doden alvorens ze het echte depot in mogen en uiteindelijk naar De Nieuwe Kerk verhuizen.

Karim Adduchi’s jurk die het jodendom, christendom en de islam verbindt komt tegenover de Amsterdam Rainbow Dress (een veranderend kunstwerk, zodra een land de wetgeving definitief aanpast, wordt de landsvlag ingewisseld voor een regenboogvlag). Die hangen niet ver van de schitterende trouwjurk van Valentino van koningin Máxima, een herenkostuum uit 1815 en virtuele kleding van Amber Jae Slooten. En dat is ook meteen een klein punt van kritiek: je loopt er met zevenmijlslaarzen door 250 jaar modegeschiedenis van de stad. Het is überhaupt een wonder dat ze alles straks een plekje kunnen geven.

“Er is ook zóveel,” verzuchtte conservator van De Nieuwe Kerk Pieter Eckhardt dan ook bij de perspresentatie. “We moeten hierna gewoon nog een paar edities maken.” Tijdens de tentoonstelling moeten ook lezingen, events en feesten gaan plaatsvinden. Met z’n allen los in de kerk met Van Bellen, dragqueen Mayday of mede-oprichter van RoXY Eddy de Clercq achter de draaitafel.

Maison Amsterdam, De Nieuwe Kerk, 18/9/2021 - 2/4/2022