De nieuwe Hendrik Groen is niet direct Stephen Kingmateriaal

Het geheime dagboek van Hendrik Groen, NPO 1.

Het werd een online nieuwsberichtje zoals er per dag tientallen langstrekken: ‘Tegenvallende kijkcijfers voor tweede reeks Hendrik Groen’. Lips liep bezorgd in de clickbaitval. Wat bleek? Ruim 1,6 miljoen mensen zagen hoe Kees Hulst opnieuw aan zijn schuifeltocht door het bejaardentehuis was begonnen. Dat waren er – ‘tegenvallend!’ – zo’n driekwart miljoen minder dan een jaar eerder.

Voor de duidelijkheid: na tien uur in de avond is 1,6 miljoen kijkers een ongekend aantal. Beau van Erven Dorens zou er zijn tafel stante pede voor inruilen. En het succes is volkomen logisch. Waar de boeken een snaar raakten in het vergrijzende Nederland, maakt de tv-versie van regisseur Tim Oliehoek de tergende sloomheid van de laatste levensfase fraai invoelbaar voor een nog groter publiek.

Hoofdrolspeler Hulst klaagde eerder dat de serie ‘te weinig stof langs de plinten’ heeft. Dat mag zo zijn, maar de in pasteltinten opgetrokken woonark voor tachtigplussers weet niettemin te raken. En dat is knap omdat de boekenlezers weten hoe gefragmenteerd en vrijwel plotloos Het geheime dagboek van Hendrik Groen is geschreven.

Oliehoek zette de wel aanwezige verhaallijnen wat sterker aan, maar liet het verder aan de acteurs om de emotie over te brengen. En dat lukt. Ook in de tweede aflevering van het tweede seizoen leefde Lips mee met de beschaafd vuilbekkende Evert (André van Duin) en de steeds verder dementerende Grietje (Coby Timp). Verder gebeurde er, net als in de voorgaande 13 afleveringen, vrijwel niets.

Ja, er werden voorbereidingen getroffen om een bewonerscommissie op te richten, Grietje en Hendrik aten een moorkop en de hond van Evert was ziek. Niet direct ­Stephen Kingmateriaal, maar juist in die grijze alledaagsheid herkenbaar, lief en ontroerend. Daaraan viel helemaal niets tegen.

Reageren? hanlips@parool.nl.