De nederpoptop verzameld in The Streamers: opgewekt en spontaan medicijn

Beeld Bart Heemskerk

De oorsprong van de band is volgens bedenker Guus Meeuwis heel eenvoudig: plezier. De groep nederpopartiesten die in januari een veelbekeken livestream onder de vlag van de, afgelaste, concertreeks Vrienden van Amstel Live in Ahoy verzorgde had simpelweg zin in een verlenging in deze tijden van tergende concertdroogte.

Daarom opperde Meeuwis samen met rapper Kraantje Pappie het idee van een heuse uit Nederlandse polderklei opgetrokken supergroep. Het kostte hem naar eigen zeggen geen enkele moeite de groep uit te breiden tot veertien collega’s. Onder anderen Typhoon, Davina Michelle en Roel van Velzen werden lid. De naam kon in deze tijden van eindeloos loeren naar het scherm niet anders luiden dan The Streamers.

350.000 livestreams

De band begint niet in kleine zaaltjes. Het eerste podium is meteen Carré voor een show van ruim tweeënhalf uur. Dankzij een grote sponsor is de livestream gratis toegankelijk. Wie wat wil bijdragen kan terecht bij een digitale fooienpot. Het idee slaat aan: ruim 350.000 livestreams, goed voor ongeveer een miljoen kijkers, zijn er besteld.

De formule van de show is hetzelfde als in Ahoy: de grootste eigen hits plus een serie fijne klassiekers, gezongen in allerlei samenstellingen. Niet te moeilijk, wel onderhoudend en bovenal vrolijk. Dat blijkt precies de juiste aanpak voor een ontspannen zaterdagavond.

En ondertussen biedt de live-jukebox nog voldoende momenten even op het puntje van je bankstel te gaan zitten. Veel indruk maakt een duet van Nick Schilder en Maan, die beiden de onderschatte kunst van de vocale harmonie tot in de finesse beheersen. Het toch al bijna murw gecoverde Vivo per lei klinkt in hun uitvoering plots weer energiek en meeslepend. Ook Jolene in de uitvoering van luisterpopduo Suzanne & Freek is fijn dankzij een verrassend gevoel voor subtiliteit.

Plezierig pretentieloos zijn de coronaclassics, vaderlandse evergreens met aan de tijden van pandemieproblemen en avondklokkijken aangepaste tekst. Zo galmt Het lege café aan de haven door Carré en waagt Paul de Leeuw zich aan een carnavalskraker van de Deurzakkers: ‘Het feest kan beginnen/ Want wij blijven binnen.’

Opgewekt en spontaan

Wie even niet oplet, mist ondertussen een mini-reünie van Thomas Acda en Paul de Munnik, een plotse verschijning van Danny Vera en zijn Rollercoaster in de loge van Carré of Het Is Een Nacht door Guus Meeuwis en Kraantje Pappie. Dat laatste blijkt overigens geen ramp. De hiphop-uitvoering haalt rammelend zijn einde, maar klinkt desalniettemin opgewekt en spontaan.

Het is een recept waaraan de hele avond voldoet en maakt dat je van The Streamers hoopt dat ze meer zijn dan eenmalig medicijn in moeilijke tijden.

POP

The Streamers