De Nederlandse Pablo Escobars doen in Cannabis aan Pietje Bell denken

Cannabis, aflevering 3. Beeld KRO

Het mysterieuze muziekje, de rauwe voice-over en de waas over archiefbeelden doen denken aan Narcos, de Netflixserie over onder andere de opkomst en ondergang van drugsbaron Pablo Escobar. Cannabis, de zesdelige documentaire van producent Robert Oey en regisseur Arjen Sinninghe Damsté, heeft trekjes van romantisering bij het beschrijven van de opkomst van de coffeeshops in Nederland en de tegenreactie in met name de VS, maar ook in West-Europese landen als Frankrijk. De pioniers van de coffeeshops zijn nu mannen op leeftijd die met sappige anekdotes een levensloop schetsen als die van Pietje Bell. Ze hebben er een leuke boterham mee verdiend.

Dat is onderhoudend, maar het wringt als het verhaal gaat over het lot van Johan van Laarhoven, die met zijn broer Frans een imperium opbouwde in Brabant. Johan werd in 2014 in Thailand opgepakt en veroordeeld tot 103 jaar cel. Zijn vrouw Tukta kreeg 18 jaar. Hun zaak is eigenlijk een aparte documentaire, die nogal gekunsteld door de rest van het verhaal is verweven.

De kwestie-Van Laarhoven leidde in de Tweede Kamer tot ophef omdat de Thaise autoriteiten pas in actie kwamen op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat hun voorzag van belastende informatie. Onder druk van de Kamer bewerkstelligde minister Grapperhaus zijn uitlevering en strafomzetting naar tien jaar en acht maanden. Het OM werkte mee aan de documentaire, maar vlak voor de uitzending van de eerste aflevering trok het in een persbericht van leer tegen ‘de tendentieuze en suggestieve toon van met name de voice-overteksten’ en noemde het de wijze waarop officieren van justitie worden neer­gezet ‘kwalijk’.

Nu we halverwege de serie zijn, is het voorlopige oordeel van Lips dat het OM gelijk heeft.

