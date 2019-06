De Nederlandse drang tot veroveren leidde naar Buthan

Lips classificeert zichzelf als stadsmens, maar van een stukje natuur op zijn tijd – ook al is het op tv – kan hij echt genieten. Dat lukte zeker bij De toren van de NTR.

Het programma draait om de collectie van 42 miljoen natuur­schatten van onderzoeksinstituut Naturalis, die ligt opgeslagen in een donkere toren zonder ramen in ­Leiden. Normaal gesproken alleen toegankelijk voor onder­zoekers, maar presentator Marcel Musters mag er ­gewapend met een zaklamp tussen de eindeloze rijen opgezette dieren en skeletten op ontdekking.

Lips verwachtte even dat ze tot leven zouden komen, zoals in Night at the Museum, maar De toren is geen serie van gekkigheid. Wel van indrukwekkende beelden van landschappen die in een bioscoop niet zouden misstaan.

De eerste aflevering gingen we mee met bioloog Vincent Kalkman – sokken in sandalen, afritsbroek, vlindernet in de hand – die in Bhutan in de bergen op zoek is naar nieuwe libellensoorten voor de collectie.

De directeur van Naturalis vertelt dat van alle soorten op aarde pas een kwart gevonden is. “En er zit geen tempo in. Er gaan soorten verdwijnen voor we ze hebben gevonden.” Kalkman is echter snel genoeg. Hij vindt in een bergriviertje een nieuwe soort en – dat voelt dubbel – stopt hem daarna direct in een buisje met aceton om hem te conserveren. “Op de speld telt,” zegt hij als hij hem later opprikt in een doos. Niet achteloos overigens, want in een boeddhistisch land is een dier doden een zonde. Daarom komt de collectie soorten daar nu pas langzaam op gang.

In plaats van de veroveringsdrang van de Nederlanders is dat óók een manier van natuurbehoud, bedacht Lips, en hij mijmerde bij de beelden van Bhutan verder over een soort die voor altijd onontdekt zou blijven tussen de tempels en bloesembomen.

