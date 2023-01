De nachtmerrie van elke beurshandelaar: wakker worden in vrede

Beeld uit 'Planet Finance', een documentaireserie over de wereld van geld en handel. Beeld VPRO/NPO

Hoe het voelt om handelaar te zijn op de beurs? “Stel, je bent een man van in de dertig,” zegt Dan Dicker. “Je loopt ergens binnen, laat je broek zakken, legt je ballen op tafel en geeft aan de man naast je een hakmes en daagt hem uit ze eraf te hakken voordat je ze kunt wegtrekken. En dat elke dag.”

Met zijn voormalige collega Michel Marks haalt hij herinneringen op aan de keer dat een man het WTC in New York beklom. Op straat sloten de handelaren van Wall Street weddenschappen af, niet op de vraag of hij het zou redden, maar bij welke verdieping hij te pletter zou vallen.

Lips keek naar Planet Finance, een schitterend gefilmde documentaireserie over de wereld van geld en handel. Een kleurrijke parade van vreemde snoeshanen, de een tot inkeer gekomen, de ander getransformeerd tot vleesgeworden cynisme.

In beeld verscheen oliehandelaar Bob Iaccino. Of het nou de aanslagen op 11 september in New York waren of die in Londen en Madrid, dat waren de momenten waarop hij zijn geld verdiende.

Bij hongersnood of oorlog gaat de markt omhoog, legde Marks uit. De nachtmerrie van elke handelaar is ‘s morgens wakker worden en in de krant lezen: het is vrede. Iaccino beschouwde zichzelf als een ‘wat-man’. “De zwakste vraag die je als handelaar kunt stellen is: waarom? Waarom komt later wel. Waarom is een hobby, dat is voor de lol. Met ‘wat’ verdien ik mijn geld.”

Op de beurs wordt niet meer fysiek gehandeld, maar nog altijd vliegen de miljarden over de aardbol. De aard van het beest heette de eerste aflevering van Planet Finance. Maker Marije Meerman waakte er voor de handelaren de maat te nemen. In die gedachte zou Lips graag meegaan, maar hij had er verdomd veel moeite mee.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.