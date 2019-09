De mysterieuze vermissing van de nieuwe Kanye West

Kanye West tijdens een Sunday Service dit voorjaar. Beeld Getty Images for Coachella

Zou hij een teken van gene zijde hebben ontvangen? Kanye West (42) was immers van plan met Jesus is King een onvervalste ode aan de Almachtige uit te brengen. Waren het anders misschien zijn platenbazen die – volgens de geruchten – de kwaliteit van het gospelalbum onvoldoende vonden? Of was het simpelweg Kanye zelf die uiteindelijk vond dat vrijdag tóch niet juiste moment was voor de openbaring?

Hoe dan ook: het album Jesus is King kwam vrijdag niet uit op de aangekondigde verschijningsdatum. Een reden kwam er niet. Ook niet via Wests echtgenote Kim Kardashian, die zich via haar twitterkanaal toch had opgeworpen als officieuze pr-dame. Ze maakte eerder de verschijningsdatum én de tracklist van Jesus is King bekend. Dinsdag retweette ze nog een bericht over het album: ‘3 days to go’.

In rook opgelost

Het is niet de eerste keer dat West een verschijningsdatum mist. Jesus is King zou volgens onbevestigde berichten een vernieuwde versie zijn van het album Yandhi, dat tot twee keer toe werd aangekondigd, maar even zo vaak voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Inmiddels lijkt Yandhi in rook opgelost.

Wacht zijn opvolger hetzelfde lot? Vrijdag bleef het stil. Bij Kardashian, bij platenlabel Def Jam én bij West zelf. Het laatste bericht van de artiest zelf, die op Twitter nog steeds als ‘ye’ door het leven gaat, is van 1 januari van dit jaar. Daarna hoorden zijn 29 miljoen volgers niets meer van hem.

Is hier sprake van een voor de normale sterveling ondoorgrondelijke, maar geniale opbouw van de spanning? Een marketingmethode bedacht door dezelfde mensen die van Kardashian een van ’s werelds lucratiefste merknamen maakte? Is West – zelfverklaard aanhanger van Donald Trump en verkondiger van de stelling dat ‘slavernij een keuze was’ – een gewiekste handelaar in controverse? Of is er serieuze reden tot zorg over Wests mentale gesteldheid?

Ondanks alles treedt West nog wel op. Elke zondag. Zijn Sunday Services zijn een muzikale ode aan de Almachtige. Op de setlijst: amper hits van eigen repertoire: Wel: traditionele gospelmuziek én uiteenlopende covers. Van Will You Be There van Michael Jackson tot Snoop Doggs Drop it Like it’s Hot. Soms voorzien van enkele nieuwe, godvrezende, regels. West voert ze uit met omvangrijk koor en steevast in sereen witte setting. Voor zondag staat er ‘gewoon’ een nieuwe dienst gepland: in Detroit.

Bipolair

Spreken in het openbaar doet West, voorheen verwoed twitter-redenaar, nauwelijks meer. Wel verscheen hij begin juni in David Lettermans Netflix-interviewserie My next guest needs no introduction. Hoewel Letterman – lange witte baard, cowboylaarzen – zijn gast met fluwelen handschoenen aanpakt, zorgt de ontmoeting toch voor interessante televisie.

Helemaal als het gesprek komt op Wests mentale gezondheid. Op de hoes van zijn in 2018 verschenen album Ye kwam de rapper uit voor zijn bipolariteit. ‘I hate being Bi-Polar. It’s awesome.’ Aan Letterman vertelt hij de diagnose in 2017 te hebben gekregen. “Ik heb nu goede medicijnen. Maar 100 jaar geleden was je ervoor opgesloten,” stelt hij.

Even later beschrijft hij wat er gebeurt als hij ‘op tilt slaat’. Onvermeld blijft of hij spreekt over oktober 2016. Toen werd West met spoed in een psychiatrische kliniek opgenomen. Tijdens een concert in Sacramento ontstak hij na drie nummers in een onnavolgbare woede. Hij vervlocht kritiek op Jay-Z, Hillary Clinton en Beyoncé met elkaar voor hij het podium verliet om niet meer terug te keren. Met het bericht van zijn ziekenhuisopname volgde ook de annulering van de rest van zijn tournee.

West: “Als ik op tilt sla, vertrouw ik niemand meer, word paranoïde. Alles voelt als een samenzwering, iedereen lijkt een acteur en je denkt dat de overheid een chip in je hoofd heeft geplaatst. Het is heel vermoeiend.”

Applaus

Een serieus te nemen medische conditie uiteraard. Toch oogst West in de uitzending applaus als hij vertelt al acht maanden zijn medicijnen niet meer in te nemen. In hoeverre zijn Wests geruchtmakende uitspraken van de laatste jaren terug te voeren op zijn geestelijke gesteldheid? Letterman vraagt niet naar het dieptepunt in die categorie, Wests statement dat ‘slavernij voor velen een keuze was’.

Wel spreken de twee over Trump. De president ontving West vorig jaar in zijn Oval Office. Niettemin heeft West niet op hem gestemd, vertelt hij Letterman. “Ik heb nog nooit van mijn leven gestemd.” Dan volgt een warrig betoog over ‘liberalen’ die Trumpstemmers zouden bedreigen. “Het gaat mij er om dat mensen niet meer durven uitkomen voor wat ze geloven. Onder mijn medewerkers zijn Trumpstemmers. Ze zijn doodsbang.”

Is West een slimme provocateur? Het zou kunnen, maar in zijn opvattingen en in zijn mode, muziek en aanverwante zaken lijkt hij oprecht. Een geniale gek dan? West kan zich er zelf wel in vinden, zegt hij tegen Letterman. “Maar bedenk dat je als je die mooie, maffe dingen leuk vindt, er altijd een kans bestaat dat ze daadwerkelijk gemaakt zijn door een gek.”