De mysterieuze verdwijning van onstuimige seks uit Hollywoodfilms

Het lijkt er steeds meer op alsof erotiek in Amerikaanse speelfilms een vies woord is geworden. Heftige liefdesscènes zijn schaars geworden in het huidige filmaanbod.

Dat de eerste blote borst of bil nog niet vertoond is in de oneindige reeks Marvelverfilmingen, de populairste filmserie van dit moment, zal niemand verbazen. Het past niet bij deze producties die mikken op een jong publiek. Seks zorgt ook voor een strengere keuring – zeker in Amerika – waardoor de commerciële opties snel afnemen.

Maar ook de nieuwe Amerikaanse films die mikken op een meer volwassen publiek ogen preutser dan films in de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig. Erotisch drama wordt in Hollywood niet gemaakt. Films als Showgirls en Basic Instinct van Paul Verhoeven zouden nu in Hollywood als te controversieel beschouwd worden en dus als een te groot financieringsrisico.

Tegenwoordig wordt er in Amerikaanse films meer gesuggereerd dan getoond. De camera trekt zich schielijk terug als een paar onder de lakens duikt. Zoals in Long Shot, nu in de bioscoop te zien met Charlize Theron, die in deze film een presidentskandidaat vertolkt.

Twee mannen

Uitzonderingen zijn er ook. Een voorbeeld is Rocketman, de filmbiografie over Elton John, waarin een vrijsscène tussen twee mannen voorkomt. Uniek voor Hollywoodbegrippen, maar het bloot blijft in Europese ogen tamelijk decent.

Amerikaanse acteurs en actrices laten in hun contracten steeds vaker clausules opnemen dat zij niet geheel of gedeeltelijk naakt voor de camera’s willen verschijnen. Angst dat de beelden online worden gedeeld speelt daarbij een rol, maar ook de effecten van #MeToo zijn merkbaar. Vooral actrices eisen dat zij beter beschermd worden tegen ongewenste situaties op een filmset. Tegenwoordig kijken vertrouwenscoaches, omschreven als intimacy coordinators, bij pikante opnames toe om te zorgen dat er geen grenzen overschreden worden.

Uiteindelijk heeft de preutse golf vooral met commercie te maken. Filmproducenten willen een zo breed mogelijk publiek bereiken en kiezen voor een veilige aanpak. Bovendien blijkt uit onderzoeken dat jongeren steeds minder seks hebben dan hun ouders, die wat erotiek betreft veel beter aan hun trekken kwamen in de bioscoop.

Een andere reden zou de dominantie van Disney kunnen zijn. De filmgigant heeft een derde van de markt in handen, en dat aandeel wordt nog groter nu filmmaatschappij Fox is ingelijfd. Deze studio was onlangs nog verantwoordelijk voor The Favourite over een driehoeksverhouding tussen vrouwen aan het Engelse hof. Zou zo’n film onder de paraplu van Disney ook nog kunnen worden gemaakt? Het bedrijf richt zich voornamelijk op de familiedoelgroep en staat niet bekend om zijn gewaagde films met spraakmakende en openhartige liefdesmomenten.

Netflix

Wie gewaagde seksscènes wil zien, moet uitwijken naar abonneetelevisie, waar de makers van series als Game of Thrones niet terugdeinzen voor een verkrachting meer of minder. Of zoals de nieuwe Netflixserie Tales of the City, waarin een lang fragment voorkomt van twee vrijende mannen.

In de bioscoop moet de filmliefhebber vooral uitwijken naar de Europese cinema. Niet naar de door romantische komedies gedomineerde Nederlandse filmwereld waar bloot het nieuwe taboe lijkt te zijn.

Anders gaat het toe in Scandinavië. In de recente Deense film Queen of Hearts verschijnt hoofdrolspeelster Trine Dyrholm als een advocate die een verhouding krijgt met haar minderjarige stiefzoon. De 47-jarige actrice had er geen moeite mee om naakt voor de camera te verschijnen.

Paul Verhoeven werkt tegenwoordig vooral in Frankrijk waar hij drie jaar geleden het verkrachtingsdrama Elle maakte en nu de laatste hand legt aan Benedetta, een kostuumdrama over een lesbische non in de zeventiende eeuw. Hoofdrolspeelster Virginie Efira heeft al aangegeven dat er veel opwindende scènes in voorkomen. In Hollywood had Verhoeven dat vandaag de dag nooit voor elkaar gekregen.