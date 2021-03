De moord op Kim Jong-nam werd gepleegd door meisjes die van niets wisten

Beeld Het Parool

Met de verkiezingscampagne nog altijd in een surplace zocht Lips zijn toevlucht tot Canvas, naar een documentaire over de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse ­dictator Kim Jong-un, Kim Jong-nam. Nadat hij uit de gratie was gevallen bij het regime zat hij in ballingschap en werkte hij vermoedelijk als CIA-informant. Een bezoek aan Maleisië werd hem fataal.

Hij werd slachtoffer van een complot waar de Russische geheime dienst heel wat van kan leren. Assassins, zoals de documentaire van de Amerikaanse regisseur Ryan White heet, zette de twee moordenaars neer als onwetende instrumenten in handen van een groepje Noord-Koreanen dat zich voordeed als Japanse tv-makers. De twee jonge vrouwen, Siti Aisyah en Doan Thi Huong, waren vanuit Vietnam en Indonesië naar Kuala Lumpur geëmigreerd, op zoek naar een beter leven.

Dat leek zich aan te dienen toen ze werden gestrikt als actrices voor een tv-show waar met een verborgen camera grappen werden uitgehaald. Maandenlang trokken ze door het land en maakten ze filmpjes. De beelden ogen onschuldig. Maar de wetenschap dat ze in feite oefenden voor de moord op Kim Jong-nam, maakte ze luguber.

Waar ze bij de eerdere opnamen hun slachtoffers babyolie in het gezicht smeerden, hadden ze op 13 februari 2017 het uiterst dodelijke zenuwgas VX op hun handen. Een uur nadat ze Kim Jong-nam er op aanwijzing van de Noord-Koreanen mee hadden ingesmeerd, overleed hij.

De opdrachtgevers zaten toen al in het vliegtuig richting hun vaderland. Siti Aisyah en Doan Thi Huong ontdekten pas dagen later – nadat ze waren ingerekend aan de hand van camerabeelden – dat ze een moord hadden gepleegd. De doodstraf hing hun boven hun hoofd, maar ruim twee jaar na de moord waren ze allebei weer vrij. Gedesillusioneerd keerden ze terug naar huis.

Een verbijsterend verhaal, zoals er vele zijn rond het Noord-Korea van de Kims.

