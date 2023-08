De mol als kunstenaar: Sarah van Sonsbeeck koppelt de natuur aan de collectie van het Kröller-Müller

Ze zijn van brons, glas, keramiek, was, rubber, gips en zelfs vogelzaad. Met meer dan tachtig ‘molshopen’ neemt kunstenares Sarah van Sonsbeeck de oude entree van het Kröller-Müller Museum over. Een ode aan de collectie, aan de natuur én aan het loslaten van controle.

Wie bij een bezoek aan het Kröller-Müller Museum op weg naar de ingang een selfie maakt bij Meneer Jacques, zal er misschien geen erg in hebben dat nog een ander kunstwerk in beeld sneakt. Links achter het iconische beeld van Oswald Wenckebach ligt een molshoop – maar in Het Nationale Park De Hoge Veluwe waarin het museum ligt komen helemaal geen mollen voor, het grondwaterpeil is daarvoor te laag.

Deze molshoop is van brons en vormt de opmaat tot Moles of Modernism, een installatie van de Amsterdamse kunstenares Sarah van Sonsbeeck (47) in de serie Vestibulum van het museum. Die laatste titel die verwijst naar de plek: de vroegere entree, na de indrukwekkende Van Gogh Galerij een wat verloren, doodlopende ruimte van zes kleine open zaaltjes, met een hellingbaan voor rolstoelers en trappartijen.

Meer dan tachtig molshopen maakte ze in materialen en kleuren die verwijzen naar kunstwerken uit de collectie van het museum – een project met een wrange aanloop. Vorig jaar kreeg Van Sonsbeeck het aanbod om een maand in Het Glazen Huis te werken, een tentoonstellingsplatform van Zone2Source in het voor de Floriade van 1972 aangelegde Amstelpark. Maar toen ze er op 1 februari aankwam, bleek er geen budget voor een tentoonstelling. Ook was niet in een honorarium voorzien.

“Dat was best een ongemakkelijk moment. En daar zat ik dan in dat lege paviljoen van glas, heel modernistisch: licht, lucht en ruimte. Wat moest ik nou? Ik werd steeds bozer, want het was precies wat ik níet wilde: dat idee dat kunstenaars maar van lucht moeten leven! Toen kreeg rebellie de overhand: als het dan allemaal niks uitmaakt en niks mag kosten, dan ga ik doen waar ik zelf zin in heb.”

Bijna als een ‘fuck you’

Als ze niet zwanger was geweest en zich niet had moeten verhouden tot haar opbollende lichaam, waren ze haar misschien niet opgevallen. “Toen ik naar buiten zat te staren, zag ik ineens overal in dat keurige grasveld molshopen. Ik bedacht dat ik dat landschap binnen kon doorzetten. De aarde haalde ik met kruiwagens uit het park. En na drie weken dacht ik: jeetje, dit is een van de beste installaties die ik heb gemaakt. Bijna als een ‘fuck you,’ dat heeft heel bevrijdend gewerkt. Mollen, blind en bedoeld om niet te worden gezien, waren nu de kunstenaars. En misschien wel betere dan de makers van Het Glazen Huis, want de transparantie van dat glas is een leugen: je kunt er niet doorheen.”

Daarmee begon haar molshopenfascinatie. Haar werk is ook kritiek op onze menselijke controledrift. ‘Discontrole’ is het woord dat Van Sonsbeeck zelf veelvuldig gebruikt. “We moeten discontrole omarmen. Dat past bij deze tijd, dat heeft de coronapandemie ons ook geleerd: het leven is niet zo maakbaar als we willen. Ik weet niet of het een echt woord is, maar ik hou ervan, ook omdat ik steeds meer ben gaan geloven dat dat ook een kracht is, terwijl ‘chaos’ alleen maar negatief is. De tuinman van het Amstelpark vond die molshopen erg. Maar wat we vroeger als de pest zagen, is onderdeel van een ecosysteem en daar kunnen we niet meer omheen.”

Ze begon molshopen te bestuderen, te scannen en in 3D te printen en leerde mallen te maken om ze in brons te gieten. Ze was na haar bevalling net weer aan het werk toen ze werd uitgenodigd door hoofd tentoonstellingen Jannet de Goede van het Kröller-Müller om in het museum, met ook veel glas en in de natuur, de grens tussen binnen en buiten met haar molshopen verder te verkennen.

Moles of Modernism. Beeld Gert Jan van Rooij

Boven het maaiveld

Ze liggen in het gras achter de glazen wand waarvoor elke avond valhekken neergaan, her en der in de ruimtes, en beklimmen de trappen en hellingbaan. “Dat je vroeger omhoog moest om het museum binnen te gaan vond ik veelzeggend, het was verheven boven het maaiveld. Ik vind het heel mooi hoe nu na al die keurige zalen met Van Goghs en Mondriaans die brutale molshopen daar zo nonchalant liggen te liggen.”

Molshopen begrenzen ook de afstand tot het minimalistische witte schilderij van Jo Baer dat Van Sonsbeeck uit de collectie koos. “Ik mocht graven in de ondergrondse wereld van het depot. Dat was echt een cadeau. Ik moest wel behoorlijk hard graven, door lagen van kunstenaars die ik allemaal geweldig vind, om bij een vrouw aan te komen. Dat wilde ik per se. En ik wilde er geen hekje voor. ”

Er zijn molshopen in het blauw van Yves Klein en met een verfmix van Van Gogh. De glazen hopen verwijzen onder meer naar de massief gegoten glasobjecten van Roni Horn, die van rubber naar werk van Eva Hesse. Er zijn molshopen van brons, keramiek, epoxy, verguld gips en er is er zelfs één van vogelzaad – een verwijzing naar conceptueel kunstenaar Marinus Boezem, die de plattegrond van de basiliek van Assisi in vogelzaad uitstrooide en op film vastlegde hoe vogels de fictieve kathedraal oppikten.

Natuur grijpt in

Ook haar molshoop is geen lang leven beschoren. “Die wordt vrijwel meteen opgegeten als ik ’m neerleg. Het museum denkt dat een ree de plek heeft ontdekt en een abonnement heeft genomen.” Weer die discontrole, lacht Van Sonsbeeck, net als de groentoetsen die sommige bronzen molshopen buiten nu al vertonen omdat de dieren er hun zure urine overheen plassen. “Zoals mollen de aanstichters waren van dit werk is het nu de natuur die weer verder ingrijpt.”

Bij het Kröller-Müller, benadrukt ze, waren de voorwaarden wel op orde: het museum droeg de productiekosten en betaalde een honorarium uit. “Maar ben ik dus toch ook dankbaar voor Het Glazen Huis, daar worstel ik wel mee: ik vind dat je niet zo met kunstenaars mag omgaan, maar zonder die ruimte was dit werk niet ontstaan. Het is zo’n cliché dat tegenslag tot goede kunst leidt. Ik vind dat we hier meer over moeten praten.”

Sarah van Sonsbeeck.

Moles of Modernism, Sarah van Sonsbeeck, t/m 3 december in het Kröller-Müller Museum, Otterlo.

Over de auteur: Marjolijn de Cocq is sinds 2017 coördinator boeken van Het Parool en schrijft over boeken, kunst en cultuur.