De modetrends die we missen door corona

Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Mijn mailbox ontploft dagelijks van de aanbiedingen van Asos, &Other Stories, Uniqlo en andere grote modebedrijven die zo hopen te verleiden tot aankopen. Dat voelde tot voor kort ongepast; terwijl wereldwijd mensen vechten voor hun leven zoiets triviaals als een Loewezonnebril je mandje inslepen.

Maar naarmate de quarantaine langer duurt, de zon blijft schijnen en er heuse antilockdowndemonstraties worden gehouden, krijgen velen (lees: blijkt uit onderzoek onder modevrienden) weer zin in mode. Dus dromen we online nog maar eens weg bij lijsten met de belangrijkste trends voor de zomer van 2020. Trends die mogelijk allemaal een vroegtijdige dood sterven, ténzij we en masse besluiten het gezellig te maken bij de buurtsuper, of als we straks op anderhalve meter van elkaar weer staan te borrelen op een terras. Al was het maar om kleine lokale ontwerpers te steunen in zware tijden.

Het in Australië gestarte Facebookinitiatief Bin Isolation Outing, om uit modeverveling de kliko buiten te zetten in een avondjurk, kreeg wereldwijd gevolg. Inmiddels posten er voornamelijk mannen in bikini of verkleed als Batman op het account. Flauw, want de zomermode biedt zoveel moois, vrouwelijks, en straalt van het optimisme.

Neonkleuren of juist wit

Neem alleen al de explosie aan neonkleuren, een klassieker uit de house- en punkscene die af en toe weer opduikt omdat ze ‘zo heerlijk luid en gehaat’ is, aldus de Britse ontwerper Christopher Kane, die op knalgroen, geel en fuchsia dook en zijn collectie de titel Eco-Sexual gaf, bestemd voor mensen die van de natuur, en vooral van seks (!) in de natuur houden.

Voortplanting, bij planten of mensen, is vanaf de start van Kane’s carrière een obsessie van hem geweest. Het heeft hem tot een van de meest gewaardeerde ontwerpers uit de Londense scene gemaakt. Nu we toch op de sentimen­tele tour zijn (en thuis zitten): googel zijn sweater met daarop een afbeelding uit een biologieboek van fotosynthese, in de zomer van 2014 – ondanks een prijskaartje van 1200 euro – niet aan te slepen. Veel neon ook bij Valentino, Marni en Jacquemus, om slechts een paar merken te noemen. Preen – geliefd bij de Britse royal Kate Middleton – heeft een knalgeel glimmend pak in de collectie dat qua look and feel zo de ic in kan.

Voor een wat rauwere, jongensachtige vibe zijn er pakken met broek die net onder of net boven de knie eindigt, of met een short (bij Dior de hele set in pied-de-poule, gecombineerd met een romantische strohoed). Een meer vernieuwende versie vind je bij Marco de Vincenzo (voor hij zijn eigen label startte dertien jaar werkzaam voor Fendi): het short zo hoog in de taille, dat het silhouet wordt verstoord en je ernaar móét blijven kijken.

Onofficiële hippiedracht

En dan wit, een trend die de meeste kans van slagen heeft. Vliegtuigen vol vrouwen hullen zich na landing op Ibiza op stel en sprong een vakantielang in witte fladderjurken, de onofficiële hippiedracht van het eiland. En die trend, hoe horror ook, mag dus nu ook hier, midden op het Rembrandtplein, of aan de borrel bij nieuwe hot spot Gertrude in Oud-West, mits de terrassen weer opengaan natuurlijk.

De Italiaanse Vogue die nu in de winkel ligt, heeft een volledig blanco cover, de kleur van mondkapjes, doktersjassen, solidariteit, onschuld, en een nieuw begin (geef er een draai aan). Graag wegblijven van al te veel jarenzeventiggeflodder en ruches, behalve als het een Valentino betreft. Bijzondere exemplaren zijn te vinden bij Erdem, Prada, Molly Goddard (te combineren met rode laarzen), Alexander McQueen en Loeuwe (van delicaat Chantilly kant tot het iets dikkere Guipure, onder meer opgeleukt met macramé en bloemen).

Het gilet, een jarenzeventigklassieker, is terug. Strak en gedragen met iets wat het midden houdt tussen een short en hotpants. Meestal met niets eronder en dus blote armen, zoals Kaia Gerber in de show van Saint Laurent (hello Kate Moss op muziekfestial Glastonbury in 2005), maar ook gedragen op broeken met wijde pijpen (bij Sacai). De kracht zit hem in die extremen: strak en rock-’n-roll of oversized en bijna karikaturaal (bij Acne Studios).

Beeld Getty Images

De schaar in je spijkerbroek

Nog enkele trends te gaan. Cut-outjurken, een uitdaging met een (post)quarantainelichaam. Zoek je een jurk met uitgesneden driehoek onder het borstbeen? Check de collectie van Balmain, en klik dan ook even op het paillettenbodysuit met slechts één been. Liefde op het eerste gezicht en een knaller – ook voor naar het Vondelpark – voor als de quarantaine straks écht voorbij is. Ook in de collectie van Gucci bevindt zich veel (zalmkleurig) heerlijks met cut-outs. En Rick Owens heeft de meest futuristische exemplaren, gedragen met zwarte rubberen laarzen met zo’n vijftien centimeter dikke zool. Voor de nostalgie even terug in de tijd googelen naar die onovertroffen Tom Ford cut-out-jurken van Gucci voor de zomer van 1996, met metalen details.

Geen geld? Zet dan de schaar in je spijkerbroek (denk Chanels bermuda’s), of ga zelf met tie-dye aan de slag (zoals Dior en Isabel Marant) en rol daarna de pijpen op. Strohoedje erbij en je waant je op tropisch Bali.

Over tropisch gesproken, er kan geen aapje, exotische bloem of palmboom genoeg in een print zitten. Zoek gerust even op internet naar het nu al legendarische moment waarop J-Lo de Versaceshow afsloot in dezelfde chiffon avondjurk in jungleprint met decolleté tot onder de navel die ze in 2000 naar de uitreiking van de Grammy’s droeg en die het internet in deed ontploffen. Mooie jungle- en bloemenprints zijn te vinden bij Dolce & Gabbana, Fendi, Marni en Valentino. Overdadig fijn ook in combinatie met een macramé- of raffiatas van Simone Rocha, Prada, Fendi en Gucci.

Last but not least hangen er in de winkels veel transparante items. ‘Gucci Orgasmic’ noemde Alessandro Michele zijn slipdresses afgebiesd met kant. Mooie exemplaren ook bij Molly Goddard en Jacquemus, duidelijk niet geschikt voor angsthazen. Bij Marine Serre bood een kanten jurk zelfs zicht op een ruim bemeten witte onderbroek. Dat wordt gezellig straks.

See ya at the borrel.