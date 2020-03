De mode-illustratie krijgt bij Fosbury & Sons de aandacht die ze verdient

Werk van Roxy van Bemmel. Beeld Roxy van Bemmel

Vogue Italia was al overal uitverkocht, ­Anneke Krull heeft nog net een exemplaar via eBay kunnen bemachtigen van het januarinummer, volledig door kunstenaars geïllustreerd, waaraan geen model te pas was gekomen. “Een collectors item, beeldschoon én het laat zien wat je allemaal met illustratoren en kunstenaars kunt doen. Het toonde ook de duurzaamheidswinst.”

Krull (51) is de drijvende kracht achter de pop-upgal­lery met zeven mode-illustratoren, die alleen dit weekeinde te bezoeken is bij Fosbury & Sons aan de Prinsengracht. Al een kwart eeuw werkt ze als freelance artdirector voor (internationale) modebladen en merken. Ze restylede zo’n beetje elk modetijdschrift in Nederland. Vanwege haar grote liefde voor de modetekening werkt ze bij opdrachten al die jaren zo veel mogelijk met illustratoren, om een eigen smoelwerk neer te zetten en een statement te maken. “Een geïllustreerde cover is helaas nooit gelukt, ook niet bij Avant Garde, dat durfden ze toch niet aan. Terwijl dat blad in de jaren tachtig alléén maar getekende covers had.”

Vanwaar die liefde voor de mode-illustratie? “Een tekening kan de mode zo mooi uitvergroten en een andere emotie oproepen. De vormen, lijnen, kleuren en proporties zijn ­allemaal de fantasie van de illustrator, en er zijn geen grenzen, alles is mogelijk. Wil je Naomi Campbell in dat onmogelijk te krijgen sample van het seizoen, omdat de Amerikaanse Vogue het exclusief heeft geclaimd? No problem. Naomi kan er ook nog mee op een wolk zitten.”

Piet Paris

Krull houdt van de ambachtelijk illustratie, het echte handwerk. Tien jaar geleden begon ze ‘uit hobbyisme’ de blog iloveillustration.nl, waarna de Duitse uitgever Gestalten haar benaderde voor een boek: The Beautiful: Illustrations for Fashion and Style, haar persoonlijke selectie van de honderd beste illustratoren. “Vanuit de hele wereld kreeg ik daarna aanvragen of ik agent wilde worden, maar dat heb ik afgehouden omdat ik zelf creatief wil blijven. Maar deze pop-upgallery in samenwerking met de Amsterdam Fashion Week Studio Editie is te gek en de locatie waanzinnig, maar wel een uitdaging, want er mag níéts aan de muren.”

Omdat er beperkt ruimte is, selecteerde Krull zeven illustratoren, grote namen en opkomende talenten, een mooie balans van verschillende technieken en stijlen. Margot van Huijkelom, die in een paar lijnen zeer vrouwelijke illustraties maakt op Japans papier. Soraya Basiran, die met ecoline langbenige mannequins tekent, Ikram El Messaoudi, die abstract kunstzinnig werk maakt met alleen kleurpotlood en Sjoukje Bierma, die onder meer tekent voor deze krant en speciaal voor de expositie een outfit van ­Ronald van der Kemp (RVDK) schilderde.

“Allereerst kwam ik natuurlijk uit bij Piet Paris,” zegt Krull, “Mr. Dutch illustration.” De 58-jarige Paris is de nestor van de groep en wordt internationaal geroemd om zijn kunst van het weglaten. In slechts enkele heldere lijnen weet hij de essentie van een ontwerp of trend te vangen. Hij overleeft er al dertig jaar mee als mode-­illustrator, ook in tijden waarin de tekening qua waardering een stuk lager lag dan modefoto­grafie. Ooit leefde hij in Parijs een maand op twee crêpes per dag. “Die kocht ik in Montmartre bij het allergoedkoopste stalletje, zo had ik uitgezocht, voor omgerekend nu 50 eurocent.”

Werk van Piet Paris. Beeld Piet Paris

Eenvoud

Zijn liefde voor de ambachtelijke illustratie begon op zijn elfde. Hij studeerde weliswaar af aan ArtEZ met een jurkencollectie – ‘strapless omdat ik geen mouwen kon inzetten’ – maar had snel door dat iedereen viel voor zijn tekeningen. “Toen ik begon te werken voor de Volkskrant en later De Telegraaf, merkte ik wel dat mode-illustraties al tijden niet populair meer waren. In die zin ben ik echt een aanjager geweest om dit beroep weer onder de aandacht te brengen.”

Modeontwerpen noemt hij veel te moeilijk. “Er kan zo veel misgaan, van stoffen die niet binnenkomen tot jurken die bij de douane blijven staan. Juist het solitaire aspect van mijn vak vind ik het allerleukst. Het is mijn potlood en ik – die eenvoud past bij mijn karakter.”

Paris (echte naam Pieter ’t Hoen) heeft het ­tekenen altijd gecombineerd met lesgeven en grote projecten. Zo was hij driemaal creative director van de Arnhem Mode Biënnale, creative director van Harper’s Bazaar en geeft hij les in tekenen aan modestudenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Een aantal van zijn grootste opdrachten: het ­hele warenhuis Saks Fifth Avenue in New York ‘aangekleed’ met zijn illustraties, vorige zomer maakte hij diverse filmpjes voor het parfum Bonbon van Viktor & Rolf en acht jaar lang werkte hij voor de Japanse Vogue. “Maar na de tsunami willen Japanners alleen nog maar naar roman­tische, lieve plaatjes kijken, vertelde mijn agent daar, mijn werk past niet zo in die hoek.”

Zijn werk staat in schril contrast met dat van Julian Stips (29), dat weliswaar ook grafisch is, maar Krull noemt Stips niet voor niets de meester van de details. Op zijn atelier aan de Kanaalstraat in Amsterdam-West werkt hij aan zijn rijke, decoratieve en surrealistische beelden voor klanten als Urban Outfitters, communicatie­bureau Kesselskramer en Het Parool.

Werk van Julian Stips. Beeld Julian Stips

Fantasiewereld

In 2012 was Stips met zijn eindexamencollectie van ArtEZ een van de geselecteerden voor de Frans Molenaar-coutureprijs, maar in tekenen had hij meer plezier. “Het leukst vind ik het om een personage te creëren in een fantasiewereld, waar ik vaak interieurelementen aan toevoeg.” Hij maakte een tijdlang alleen zwart-wit werk met inkt op papier, maar werkt inmiddels ook digitaal met kleur. Ik teken met potlood of pen, scan dat in en maak dan een digitale collage van ingescande texturen, kleuren en schilderijen. Ik heb een bibliotheek vol eigen werk op de computer waar ik steeds weer elementen uithaal.”

Zijn opdrachten zijn zeer divers. Zo maakte hij een tekening op de etalageruit van Filippa K in de P.C. Hooftstraat en een muurschildering voor de Dr. Martenswinkel in de Negen Straatjes. Van de opleving van de (mode)illustratie zegt Stips nog niet veel te merken. Hij werkt een paar avonden per week bij arthousebioscoop ­Cinecenter ‘om de eindjes aan elkaar te knopen’. “Best leuk en fijn, want ik heb een vrij solitair ­beroep. Na zo’n avond onder de mensen kan ik er weer tegenaan.” Met zijn vader, kunstenaar Wouter Stips, exposeerde hij eerder in Wassenaar en Bilthoven. “Onze stijlen liggen best ver uiteen, maar de werken staan wel heel mooi naast elkaar aan de muur.”

Ook het levendige en expressieve werk van Roxy van Bemmel (26) springt eruit. In 2017 studeerde ze af aan ArtEZ. Vanuit haar studio in Utrecht timmert ze nu flink aan de weg. Onlangs won ze bij de Fida Worldwide Fashion Illustration Awards in Londen de Experimental Award. In de jury zaten grote namen, onder wie Gill Button, met wiens werk dat van haar weleens wordt vergeleken. “Een groot compliment, ik zie het ook wel, hoewel we allebei een andere richting opgaan.”

In harmonie

Vooral het werk van Chris Gambrell noemt ze inspirerend. “Hij schildert ook veel, net als ik, en hij tilt de mode-illustratie naar een next ­level.” Ook Van Bemmel tekent en schildert zeer intuïtief. “Momenteel maak ik vooral vrij werk en ga ik meer de kunstrichting op. Ik wil zo veel mogelijk eigen ervaringen, foto’s en referenties in mijn werk stoppen. Hoe ik het omschrijf? “Kleurrijke, abstracte versies van mensen. Het zijn altijd een soort aliens, vervormd. Het is een beweging die ik probeer vast te leggen, vaak in een mix van oliepastel, kleurpotlood, acrylverf en inkt. Dat klinkt misschien als een rotzooitje, maar is mooi in harmonie op papier.”

Steeds vaker wordt ze gevraagd voor live-illustraties op evenementen van (mode)bedrijven, waarin ze in vijf minuten portretten van gasten maakt. Andere, serieuzere opdrachten groeien gestaag. Haar droom? “Vrij werk schilderen en daarmee exposeren, óf een samenwerking met een groot modehuis, waarin ik geheel word ­vrijgelaten. Zoiets wat Gill Button met Dries Van Noten heeft gedaan – haar werk in al zijn etalages wereldwijd – dat zou superfantastisch zijn. Een mens mag dromen, toch?”

Werk van Margot van Huijkelom. Beeld Margot van Huijkelom

Fashion Illustration Exposition, 7 en 8/3, 10.00-17.00 uur, Fosbury & Sons, Prinsengracht 769.

Prijzen: 150-1200 euro, met een enkele uitschieter.